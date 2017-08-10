中華電信2017年7月份營業收入186億元

中華電信公司今（10日）公布自結營收概況。7月份合併自結營業收入為186.2億元，較去年同期減少0.2%；營業成本及費用為142.6億元，較去年同期減少3.7%；營業利益為43.6億元，成長12.7%；稅前淨利為44.0億元，成長13.1%；歸屬於母公司業主之淨利為35.6億元，成長12.2%；每股盈餘為0.46元。

累計至7月份為止，合併自結營業收入為1288.3億元，較去年同期減少2.3%；營業利益282.1億元，減少7.6%；稅前淨利290.7億元，減少8.2%；歸屬於母公司業主淨利為236.0億元，減少8.9%；累計每股盈餘3.04元。與第三季財測相比，營業收入、營業利益、稅前淨利及每股盈餘達成率分別為32.0%、36.8%、36.2%及36.4%。

7月份整體行動通信營收較去年同期成長，銷貨收入增加，且加值營收受4G及行動上網客戶成長之帶動，亦較去年同期提升，惟行動語音營收持續受市場競爭及VoIP替代之影響而下滑；整體行動服務營收較去年同期衰退。

網際網路營收較去年同期成長。寬頻接取營收持平，MOD營收持續成長。市內網路營收持平。資通訊專案營收較去年同期減少。

7月份合併營業成本及費用較去年同期減少，主要因網路互連費用、專案成本與折舊費用降低，抵銷商品成本的增加。

截至7月底止，光世代寬頻用戶數達353.1萬戶，60Mbps以上的客戶數181.8萬戶，其中，100Mbps以上客戶亦達124.3萬戶。在公司全力努力下，行動上網客戶持續成長，達728.0萬戶，帶動行動加值占行動服務營收比重達56.1%。