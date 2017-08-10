引領世大運風潮，觀賽首選中華電信！

第29屆世大運今年八月在台北盛大舉行，中華電信作為國內電信業龍頭，對體育產業的扶植不遺餘力，將以MOD 4K高畫質轉播世大運開閉幕式，還有Hami Video多螢觀賞，「世大運專區」除了收錄精選賽事VOD之外，還可為選手集氣活動，一起為台灣選手加油！

MOD直播開閉幕式，4K收看如臨現場！

今年世大運在台灣盛大舉辦，中華電信MOD將透過4K直播開閉幕式，提供消費者超高畫質的視覺饗宴，感受如親臨現場般震撼！

中華電信北區分公司總經理陳明仕指出，國內4K電視已日漸普及，但4K節目稍嫌不足，這次中華電信4K Live轉播第29屆世大運開閉幕式，讓家中配有4K電視的觀眾，可以享受如臨現場的世大運開閉幕式觀賞經驗。

HD賽事Live轉播，就看中華電信MOD、Hami Video「世大運專區」！

除了精彩賽事直播，中華電信MOD、Hami Video「世大運專區」經典賽事VOD回顧優質功能，提供棒球、籃球、桌球、網球、羽球、排球、田徑、跆拳道等各項賽事VOD精選，讓觀眾重溫重要賽事精彩瞬間。

為選手加油集氣，還有機會獲贈免費電影！

另外，MOD還在世大運期間舉辦集氣活動，只要在8/19至8/30觀賞世大運轉播時，透過遙控器為選手加油集氣，每日可集氣一次，集滿五次可隨機獲贈觀賞免費電影一部，邀請全國民眾一同為台灣選手加油！

2017年世大運，申辦HiNet光世代+MOD加碼送！

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