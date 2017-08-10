中華電信數位門市限定「夏日品味生活節」

DysonSupersonic吹風機輕鬆拿兩日快閃送限量「植村秀抗夏保養組」

你的夏日Lifestyle，中華電信來打造！中華電信數位門市特別推出「夏日品味生活節」活動，2017年8月10日至9月3日期間內申辦「大4G購機」﹑「大4G單門號」、「智慧大玩家+」方案，可輕鬆將精品家電帶回家。單門號續約快閃加碼贈送「植村秀抗夏保養組合」。另外還有千萬好禮週週抽、預付卡儲值加碼送、訂閱數位門市電子報送植村秀試用包等好禮，趕緊至中華電信數位門市找到自己的夏日品味！

搭門號精品家電0元起 大4G限定千萬好禮週週抽

中華電信邀請您一同歡慶「夏日品味生活節」，只要於2017年8月10至9月3日不論是新客戶還是老客戶至中華電信數位門市申辦「大4G」及「智慧大玩家+」方案，搭配月租費599元以上，就可0元入手Panasonic全自動研磨美式咖啡機、PHILIPS 三刀頭水洗電鬍刀，或以超值優惠價購買Gtech Multi Plus 無線手持充電式吸塵器、HONEYWELL 抗敏空氣清淨機或Dyson Supersonic 吹風機，眾多精品家電等你帶回家。此外，期間內申辦4G指定方案或指定加值服務的客戶，有機會抽中iPhone 7 Plus 曜石黑、e-moving中華電動自行車、MITSUBISHI除濕機等優質好禮，獎品總價值超過千萬元，共送出近4,000個好禮，精彩一「夏」就趁現在。

單門號續約最自由快閃再送日本「植村秀抗夏保養組」

門號到期續約別煩惱，讓數位門市助你一臂之力，快來續約最自由的「大4G單門號」方案，隨時可換購機約，於8月24日10:00至25日17:00在數位門市完成續約「大4G單門號」月繳1,199元(含)以上方案的客戶，快閃送「植村秀抗夏保養組」，市價超過$2,500元限量共50組。

預付卡客戶加碼送 訂閱數位門市電子報送植村秀試用包

為了回饋預付卡客戶，數位門市特別加碼贈送-通信費、上網量及7-ELEVEN樂冰鯊等優惠。另外，即日起至2017年9月4日，只要訂閱數位門市電子報，憑試用包贈品圖樣，就可至全省植村秀專櫃領取贈品，一起歡度中華電信「夏日品味生活節」。