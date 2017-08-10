Alian 96.3原住民族廣播電台正式開播 總統蔡英文首發聲

(台灣英文新聞 /藝文組 綜合報導​) 「大家好，我是蔡英文，Alian 96.3電台現在正式開播」總統蔡英文以族語為台灣第一個全國性原住民族廣播電台 Alian 96.3 原住民族廣播電台 發出開播第一聲。

蔡英文在致詞中表示：「台灣原住民族最初是作為被發現的客體出現在歷史舞台上，之後逐漸成為被侵略的客體。原住民族廣播電台的開播，正是落實原住民族基本法及通訊傳播法，保障原住民族媒體近用權的具體實踐。」開播當天適逢聯合國「世界原住民族日」總統更表示：「原住民族是台灣『原來的主人』在這個屬於原住民族的重要時刻，原住民族廣播電台的開播，更具有『接軌國際，保障原權』的價值。」

這次的開台現場，分別有國際知名的娜麓灣樂舞劇團演唱泰雅族傳統歌曲傳達千年來原住民語言之美，還有屏東北葉國小小朋友演唱排灣族古謠〈Alian〉闡述電台名稱「Alian」，「Alian」排灣語就是好朋友的意思。最後的演出者並將象徵文化傳承的火炬傳給總統蔡英文、原民會主委夷將‧拔路兒及原文會董事長葉燕妮一起點亮原住民族媒體新紀元。葉董事長最後也邀請主委等貴賓一起跳起阿美族大會舞，慶祝「Alian 96.3電台」的開台。

Alian 96.3原住民族廣播電台的節目屬性將呈現原住民族的音樂娛樂、美食烹飪、社會關懷、觀光旅遊、國際資訊、親子教育、藝術文創、運動保健等十五個主題文化進一步推廣到民眾生活中。節目主持人也邀請到有原住民族血統的廣播人鄭開來、夏宇童與資深音樂人萬芳、音樂評論家馬世芳、媒體人廖偉凡等名人加持，期盼為Alian電台帶來更多元有深度的節目內容。

立法院在今年5月26日三讀通過「原住民族語言發展法」，明訂原住民族語為國家語言，繼日前第一份全族語公文發出後，Alian 96.3原住民族廣播電台的開播更讓原住民族語傳承邁進一大步，預估可服務全國百分之九十四以上的部落，觸及百分之七十五的原住民人口。Alian電台未來將整合台灣原住民族十六族語言，因應大量族語人才需求，原住民族文化事業基金會採漸進式培訓廣播族語主播人才。在106年底前完成賽德克族、噶瑪蘭族、阿美族、泰雅族、太魯閣族等五族人才培訓，其他族語培訓也在持續辦理中。節目製播初步規劃規劃以百分之四十使用族語、百分之六十為漢語，讓年輕一輩找回失落的族語，也吸引不同族群的聽眾收聽。

未來Alian電台更計畫在官方網站增加國外最夯的podcast隨聽隨選功能，讓Alian電台的節目內容，不受時間與空間限制，更加無遠弗屆傳播到世界各地。台灣也將追隨澳大利亞SBS、新加坡MediaCorp、印度Prasar Bharti等電台的腳步，擁有屬於原住民族的全國性頻道：Alian 96.3原住民族廣播電台。