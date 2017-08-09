富邦金控2017年前7月自結稅後淨利341.85億元 累計每股盈餘3.34元

富邦金控2017年7月份自結稅後淨利154.96億元，創下單月獲利歷史新高紀錄。累計今年前7月稅後淨利達341.85億元，每股盈餘(EPS)為3.34元。

各子公司獲利表現詳細說明如下：

台北富邦銀行7月稅後淨利18.37億元，較去年同期成長27%。累計前7月稅後淨利為104.73億元，年成長3.7%，主要受惠淨利息收益維持良好成長動能。資產品質維持穩健，截至7月底逾放比率為0.19%，備抵呆帳覆蓋率為707.8%。北富銀7月份淨提存1.08億元，主因放款成長使得一般提存增加。

富邦人壽7月稅後淨利達126.69億元，較去年同期大幅成長100%。累計前7月稅後淨利為212.69億元，年成長10%，主要獲利動能來自於淨利息收入和股利，其中7月份就有高達100.09億元國內現金股利。累計前7月初年度保費收入（First Year Premium）達1,054億元；總保費收入（Total Premium）為3,055億元，較去年同期成長3%。

富邦產險7月稅後淨利5.02億元，累計前7月稅後淨利為23.93億元，年成長18%。承保業務及投資表現均維持穩健。

富邦證券7月稅後淨利4.02億元，累計前7月稅後淨利12.41億元，較去年同期成長5%，主要受惠經紀及承銷業務表現良好。