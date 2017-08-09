全球25大高科技城市 台北稱霸亞洲排名第5

（台灣英文新聞/ 李嘉 綜合外電報導）美國財經新聞網站《商業內幕（Business Insider）》依據城市創新研究機構 2thinknow的分析，從全球85座城市中評選出25大高科技城市；美國的舊金山毫無懸念拿下第一，台北則是稱霸亞洲，排名全球第5。

此份排名主要依據10項科技進步指標作為評比，包括人均專利申請數量、新創公司、科技創投、其他革新數據排名、以及智慧手機的使用程度等。

排名全球第一的美國舊金山為矽谷所在地，在所有評比項目中皆名列前茅，被譽為科技產業的黃金標準。

台北則是亞洲表現最亮眼的城市，名列全球第5，僅次於舊金山、紐約、倫敦、洛杉磯，超越南韓首爾的第6名及新加坡的第8名。

文中引述2thinknow的分析表示，台北在工業設計領域處於領導地位，同時台北也專注於發展硬體而非軟體。

文中進一步指出，許多全球最大的電腦廠皆源於台北，包括華碩、微星、技嘉及宏碁等。根據2thinknow的數據顯示，台北在科技創投的項目中也獲得相當高的評比。

全球高科技城市前25名排行如下：舊金山、紐約、倫敦、洛杉磯、台北、首爾、波士頓、新加坡、多倫多、芝加哥、德州沃斯堡、東京、斯德哥爾摩、溫哥華、阿姆斯特丹、北京、上海、蒙特婁、班加羅爾、深圳、柏林、香港、哥本哈根、巴塞隆納、華盛頓特區。