國經協會「加勒比海友邦投資及貿易考察團」拓展與我加勒比海友邦合作關係

為協助台灣廠商加強與加勒比海地區合作關係，國經協會籌組赴「2017年加勒比海友邦投資及貿易考察團」，前往聖文森、聖露西亞、克里斯多福及尼維斯、多明尼加四國考察，訪團於8月5日出發， 17日返台，共計13天。

外交部李自剛大使親自率團，參訪期間與友邦政府及相關部門舉辦座談會，了解當地投資及貿易商機，辦理產業媒合會，增加訪團成員與當地廠商交流之機會，以期發掘雙邊技術與產業合作潛力。

本次訪團成員包含國際投資業、家電製造業、消費性電子相關產業、紡織業、機械業、食品加工業等6位廠商代表，以及北美洲台灣旅館公會聯合總會26位旅館觀光業相關業者共同組成，訪問團將拜會當地政府單位、工商團體、前往代表性企業進行參訪與交流。

訪團於8月7日抵達聖文森，與該國相關政府部門及廠商進行媒合座談會，並前往聖國離島Bequia 參訪；8月9日則前往聖露西亞，台灣廠商代表並與露國廠商舉行商務洽談會，增加雙邊民間交流之機會；於8月11日抵聖克里斯多福及尼維斯，拜會克國觀光暨貿工部長Lindsay Grant 與克國貿易投資局(SKIPA)，隨後參訪克國Christophe Harbour開發公司聽取簡報；於8月12日抵多明尼加共和國，行程擬拜會多國觀光部部長Francisco Javier、外銷推廣暨投資促進中心(CEI-RD)主任Luis Henry Molina，另協助廠商安排貿易洽談會。

訪團期望透過此類友邦投資及貿易考察團，與友邦進行更深層次之經貿互動，使雙邊業者得以對投資環境有深入之了解，藉以更加鞏固務實外交的利基，外交關係歷久彌新。

（致贈禮品，照片由左至右：我國駐聖文森大使館葛葆萱大使、聖國經濟計劃部長Camillo Gonsalves、團長李自剛大使）