原爆72週年 長崎市緬懷逝者祈念和平

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）在北韓危機隱約成形的同時，日本的長崎市正迎來原子彈爆炸72週年，在這個重要的日子裡，戰爭受難者和其後代不只想要呼籲世界放棄核子武器，更想提醒世界和平的重要性。

在長崎一年一度的和平宣言大會上，市長田上富久表示，希望擁有核子武器的各國儘速放棄手上的核武，同時批評處於美國軍事、核子保護傘下的日本政府，在聯合國於上(8)月意圖通過《禁止核武器條約》(Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons)時，並沒有積極作為。

該條約是1975年所通過《不擴散核子武器公約》(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons)的升級版，從消極的不擴散，進展到積極的裁撤、消滅核武，不過除了美國、英國、俄羅斯等擁核國家反對外，處於美國核子保護傘下的國家包括北約、澳洲等國，甚至是被核武攻擊的日本在內，都在美國的要求下表達了反對立場，沒有參加會議。

面對安倍主導的自由民主黨正逐步修改和平憲法當中，關於自衛隊和發動戰爭的內容，田上富久要求政府重申憲法中反對戰爭的條文，表明日本反戰的立場，不過首相安倍晉三出席和平宣言活動時，雖然表示擁核國和非核國家必須要建立良好的溝通渠道，在擔心觸怒美國的情況下，安倍十分小心，並沒有在會議中提及條約名稱和內容。

和平宣言大會也是冠蓋雲集，包括已經確定擁有核武的中、美、俄、英、法，還有未確定但是被懷疑擁有核武的以色列在內，全球總共有60個國家派出代表出席了大會，聯合國裁軍高級專員中満泉則以秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)的名義，宣讀了給長崎人民的信。

古特瑞斯在信中特別提及了《禁止核武器條約》，表示希望各國能夠求同存異，讓該條約能夠順利通過，替裁撤核武跨出第一步。

在講台上，田上富久說，他衷心的希望，長崎會是最後一個受到核武攻擊的城市。