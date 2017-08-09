桃園觀音自行車道之旅 從鄉間到生態一次滿足

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北綜合報導) 北台灣最具規模的桃園蓮花季正在桃園觀音區舉行，今(2017)年的蓮花季除了有各式各樣的蓮花可看之外，還可以到古厝走一走。隨著時序逐步邁向秋天，可以用不一樣角度欣賞觀音的美，並且延著自行車道觀賞當地的人文風情。

從大陸安微移置桃園的百年古厝「水來青舍」，是一間白牆灰瓦的老宅。這幢充滿年歲風韻的靜定廳堂，不只可以讓人品味時光與空間，還可以品嘗來自在地田野民家所種植的青蔬料理。只要腳步放慢，悠閒地在蓮花池旁漫步，走累了再隨意的找個遮陰的地方歇息，所有的煩惱早已拋到九霄雲外。

鄰近古厝不遠的自行車道是此地小有名氣的北環埤塘之旅 (6公里)，若順著縣道112的中山路走，中途有一段由白千層樹木圍繞而成的綠色隧道。此處人車稀少、茂盛如林。騎著單車再往前走，眼前的藍天白雲已把地面上的景物襯托成自然美景的主角了。

白千層綠色隧道蓮花田。(照片由台灣英文新聞提供)

已經有150多年歷史的甘泉寺是觀音區的著名地標，也是居民的信仰中心。因為神明的指示而發現泉水，傳說飲此泉水可以治病，於是將原本的廟名「福龍山寺」改為「甘泉寺」。

白沙岬燈塔 (照片由台灣英文新聞提供)

離開甘泉寺，延著西濱快速公路往白沙岬燈塔走，可以朝著觀新藻礁野生動物保護區騎。那裡的藻礁是由無節珊瑚藻在硬基質上生長而形成的生物礁，而這裡的動物密度是高美濕地的5倍，香山濕地的8倍。

根據桃園市府農業局委託台灣溼地學會的研究發現，該保育區共有10類大型藻類及129種動物，其中又以大潭電廠的物種豐富度最高，新屋溪口次之，而樹林子海濱為最低。

白千層綠色隧道。(照片由台灣英文新聞提供)

觀新藻礁野生動物保護區。(照片由台灣英文新聞提供)