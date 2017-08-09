桃園蓮花季 觀音美食客家情

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北綜合報導) 桃園蓮花季即將進入尾聲，而池塘裡的蓮花亦陸續謝幕了，蓮花季這場盛宴是否就要這樣結束了呢？其實這只是賞花的一部份而已。

來到觀音區，有一樣不能錯過的美食就是蓮花餐。觀音是桃園當地著名的客家庄，濃厚的客家氣息反映在各種菜餚裡，透過一盤盤好料可以讓遊客感受有別於其他地方的人文風情與飲食文化。

大田蓮花餐廳是當地最早將蓮花入菜的餐廳。一般人對蓮花的認識通常是從冰糖銀耳蓮子湯、水蓮菜、蓮子排骨湯等，這家餐廳卻把整株蓮花當寶，從蓮藕、蓮梗、蓮花、蓮子及蓮葉，每一樣都被拿來入菜，像是蓮子心茶、蓮花瓣裹水果沙拉、荷葉蒸魚、雞卷或是用整朵蓮花熬煮烏骨雞湯等，每一道都成了餐廳特色菜。

根據餐廳的介紹表示，當年莊老闆從總舖師退休回歸田園生活時，有一天發現自家環境隱藏著水汙染危機，於是和幾位朋友一起把自家稻田改種蓮花來檢測水質。誰知此舉不僅與蓮花結緣，更為每年蓮花季吸引來自南北遊客前來賞蓮。

ㄚ昌伯美食屋 (照片由台灣英文新聞提供)

翌軒田園的丫昌伯美食屋則是一家以客家料理為主軸的餐廳。客家小炒、福菜肉片湯，還有鄉村土窯雞都是該餐廳非常道地美味的招牌料理，這裡不只有好料可以吃，餐廳結合民宿，並且在園區規劃鄉村BBQ供大小朋友體驗；加上近幾年有愈來愈多人喜歡騎著重機到處旅遊，翌軒田園也設置了加水、打氣、休憩區供車友歇息。

桃園蓮花季最具特色的還有蓮荷園休閒農場，而草編博物館更是該農場一大特點。該博物館不僅分享80多年來的草編技藝，農場的王老闆本身也是草編藝術家，今年桃園地景藝術節裝置藝術也有其藝術品，如步步生與雞祥蓮年。另外還有年輕人喜歡的自拍打卡、大王蓮體驗活動及玩遊八卦迷宮都值得一試。

時序進入初秋，美麗動人的荷花還在池塘裡舞動。高掛在樹上的鳥兒正盼望著母鳥覓食回來，而松鼠們也淘氣著玩著追逐遊戲。

草編博物館 (照片由台灣英文新聞提供)

ㄚ昌伯美食屋之客家菜。(照片由台灣英文新聞提供)