研究：孤單比肥胖更傷身且致命

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）根據美國研究發現，孤獨竟然比肥胖危害健康，甚至提高早死風險，比起社交活躍的中老年人，孤獨的人早死風險高出50%。該研究上周發表於美國心理學會年會上。

美國研究人員彙整218份關於社交孤立和孤獨對健康影響的研究報告，研究對象含蓋了美國、歐洲、亞洲和澳洲近4百萬人。結果發現，跟社交活躍的人相比，孤獨的人早死風險高出50%，甚至高出肥胖導致70歲以前的早死風險。

根據調查大約有17%的老年人每周跟朋友、家人或鄰居見面寒軒的頻率少於一次，十分之一的老年人一個月內都沒有跟親人相聚。另外，五分之二的老年人（約390萬人）的最佳良伴竟然是電視。

英國約克大學（University of York）研究員表示，孤獨的人罹患中風和心臟病的的風險高出一般人30%，而這兩種疾病也正是英國的兩大死因之一。

美國猶他州楊百翰大學（Brigham YoungUniversity）的心理學教授JulianneHolt-Lunstad，同時也是該研究的第一作者，他表示，人們在退休前，除了該規畫好經濟外，也該為退休的社交生活做準備，因為對於許多人來說，他們的生活和交友是以工作為重心。

他也表示，社交生活廣泛被認為是人類最基本的需求，有助於健康或生存；例如，嬰兒若缺乏與人互動的機會，其的存活率也較低。事實上受到社會孤立或單獨監禁的行為往往被認為是一種懲處。