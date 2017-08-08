2017學年度指考分發放榜新北在地就學顯成效

2017學年度大學考試入學分發今(8)日放榜，各校錄取名單已公告於大學考試入學分發委員會網站(以下簡稱分發會)（網址：http://www.uac.edu.tw），考生可經由網站查詢，錄取通知由各錄取學校直接寄發。

新北市政府教育局表示，本市高中職參加大學考試分發入學學生計有5,152人，經統計有1,120位錄取國立大學，比去年人數增加5位，其中有29位錄取臺灣大學，比去年增加6位。本市社會組榜首為板橋高中林小喬同學，以516.5分如願以償考上心目中理想的第一志願-臺灣大學工商管理學系企業管理組，希望藉由更多的學習改善家境；本市自然組榜首為就讀板橋高中蔡沁縈同學，因為對藥學有濃厚的興趣，如今以485.6分順利錄取第一志願填上成功大學藥學系。

板橋高中今年指考表現依舊優異，在繁星推薦計畫及申請入學錄取名額大幅增加之趨勢下，該校仍有12人透過指考錄取臺灣大學。整體錄取頂尖大學比例與去年相近，今年錄取醫學相關科系學生共17名，比去年人數增加2名。另外，考取國立大學以及市立大學的比例已經超過六成。值得注意的是，此次錄取臺灣大學的12名學生中，有11名畢業於新北市的國中，顯示近年來新北市在地就學政策已有顯著成效。

此外，中和高中徐子桓同學，學測數學及社會科均達15級分，但因其目標是攻讀臺灣大學工程類或財經類學系，求好心切的他決定放棄學測高分再戰指考，相信用心再戰一學期，必能選擇理想志願，今日果然如願錄取臺灣大學資訊管理學系。三類組的他分享自己的讀書經驗：「專心」是最重要的，唯有專一心志，思路清晰，才能消化各種複雜的學科知識，高二選組時尚未清楚自己的興趣志向，隨著學校課程安排循序漸進學習，理想中的未來發展方向終於成型，果真如願嚐得甜美果實，穩健邁向心目中的夢想科系！丹鳳高中表現不俗，就讀於該校第一屆語文實驗班的張瑋聖同學錄取政治大學地政學系，張生國中畢業於丹鳳高中國中部，並選擇直升高中部，高中三年致力於課業學習外，同時擔任學校升旗司儀和領袖青年社社長，投入偏鄉服務學習，在準備大考期間不花時間補習，選擇一步一腳印，規劃讀書計畫和依循學校老師的進度複習。私立格致高中自然組榜首簡維成同學，其指考成績雖可錄取臺灣大學土木工程學系，惟經過進路分析與考量國際產業結構轉變，簡生與師長討論思量後決定選擇與未來產業接軌的資訊工程就讀，結果順利錄取清華大學資訊工程學系，朝自己理想目標大步邁進。

板橋高中謝欣玉同學，為緬甸華僑，畢業於新北市立中山國中的他，家庭經濟狀況並不佳，導師知道後，盡可能替謝同學尋求可能的支援，而謝生也相當上進，努力向學，得到各界的獎學金補助，讓他在讀書的路上無後顧之憂。他最喜歡也最擅長數學，分數遠遠高過全國頂標，平時就常思考與數學相關的問題，再加上數學老師的引導，讓他數學一直保持優異的表現。因家庭狀況必須留在雙北照顧年邁的祖父母以及年幼的妹妹的他，今天指考放榜得知考上臺灣大學工商管理系科技管理組後，感到相當興奮，也表示將繼續為下一階段努力奮鬥。

教育局提醒，錄取名單公告後，倘對分發結果有疑義，可先至分發會網站進行「分發結果說明」查詢各志願校系未錄取原因。如仍有疑義，請於2017年8月11日前，依簡章規定檢附相關資料，以掛號郵件逕寄分發會申請複查分發結果。錄取生應攜帶學力證件前往錄取學校辦理相關手續，上述事項日期與地點，由各校自行規定並通知。新北市政府教育局預祝本市學生順利邁入下一個大學新鮮人的學習階段。