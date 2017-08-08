摩斯漢堡又傳綠薯條 即日起暫停銷售

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）北市政府衛生局今（8）日表示，接獲台南市衛生局通報摩斯漢堡販售的金黃薯條外皮出現綠色情形，稽查後也確實發現金黃薯條(半)成品表皮有出現綠色的情形，因此摩斯漢堡中午發聲明，決定暫停銷售該項商品。

北市衛生局今年7月份接獲民眾投訴摩斯漢堡國家音樂廳門市販售的金黃薯條外皮疑似變綠，派員稽查門市後現場的貨品未發現有異常變色情形，進口商也提出產品配醣生物鹼符合規定的自主檢驗報告及合法輸入許可證明文件。

但今日再度接獲台南市衛生局通報抽查台南市8家摩斯漢堡分店，金黃薯條(半)成品表皮出現綠色情形，該局抽回該產品（7.41公斤）送衛生福利部食品藥物管理署檢驗，確認其茄鹼(龍葵鹼)成分是否超量。

北市衛生局立即約談摩斯漢堡，釐清全國配送統倉及物流食品衛生安全狀態，查該批號進口產品貨物名稱為「麥肯帶皮紅石楔形薯」，為今年6月8日進口，數量共計1,730箱，淨重23,541.43公斤，已要求摩斯漢堡全面預防性下架，靜候調查檢驗結果，同時通報衛生福利部食品藥物管理署加強進口食品安全查驗。

台南市衛生局表示，馬鈴薯原含有少量茄鹼(20至100毫克/公斤)，惟照光後或發芽時，容易產生葉綠素或茄鹼（芽眼部分可達200至500毫克/公斤)，以致馬鈴薯外皮或淺層部位呈現綠色，由於茄鹼對熱穩定，即使高溫加熱也無法去除，攝取過多則可能造成頭痛、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等不適症狀，嚴重則有血壓偏低、心跳偏慢、呼吸變快、肌肉絞痛、流涎以及溶血等危險。

呼籲民眾，馬鈴薯若發芽或芽眼及芽根變綠，整顆馬鈴薯可能已產生大量的茄鹼，誤食後2至24小時內可能出現腹瀉不適症狀，持續3至6天。建議民眾，避免一次購買大量的馬鈴薯；保存時，宜置於低溫、無直射陽光照射的地方，以防止發芽；倘一旦發芽就不宜食用。