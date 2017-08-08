CNN：5個你不可不關心委內瑞拉動亂的原因(下)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）最近委內瑞拉動亂的新聞登上多日新聞版面，看似與遙遠的台灣無關，但其實我們早已不能置身事外。

人權觀察組織(Human Rights Watch)的資深研究員Tamara Taraciuk已經研究委內瑞拉問題八年，認為委內瑞拉的民主慘遭破壞一事，美國應該要加以關注，「美國人應該關心這些議題，因為這些混亂衝擊到你們的核心價值」，「在委內瑞拉，行政權完全不受監督，美國人們可以知道一個獨裁政府有多危險。」

前情提要：CNN：5個你不可不關心委內瑞拉動亂的原因(上)

三、煽動反美情緒

拉美獨裁者喜歡與美國畫清界線。古巴卡斯楚曾斥責美國以「帝國主義」強加於中南美洲國家，這種論調成為了古巴繼任領導人的主要思想。委內瑞拉前總統查維茲在2006年也曾於聯合國發表演說時攻擊美國總統小布希，將他比喻為魔鬼。

所以若馬杜洛操縱國內危機在全國煽動反美情緒，可能一點也不意外，許多拉美領導人都會藉此鞏固自身聲望，掀起對美的不信任。

四、造成難以想像的社會痛苦

除了上述經濟與政治因素，委內瑞拉人民的痛苦也是我們該關心此事的原因，目前遠在地球另一端的人們，正陷入大多數人無法想像的痛苦之中。

猖獗的通貨膨脹與不斷攀升的物價導致許多人缺糧、無法正常飲食，根據一份由該國知名大學所做的研究數據，營養不良的委內瑞拉人比例正急速升高，2015年有11.3%的民眾每天最多只吃兩餐，這數字於2016年更上升到32.5%。

而民生必需品如衛生紙、醫藥補給等也都出現短缺，委內瑞拉的經濟因政府管控不當，根本無力進口外國物品，民眾翻垃圾堆找食物的消息時有所聞。

他們稱這現象為「馬杜洛飲食」，諷刺這位總統所能做的就是「讓民眾生活更痛苦。」

五、委內瑞拉經濟恐影響到美國

由於委內瑞拉是石油生產國之一，國內經濟與政治動盪將影響石油進出口及價格，尤其美國又是委內瑞拉石油的最大宗進口國、委內瑞拉為美國第三大石油出口國，兩者之間的貿易十分緊密。

若川普又進一步對委內瑞拉實施制裁或禁運，美國勢必也得尋找新的進口來源，成本也將提高，連帶影響全球石油價格和物價動盪。