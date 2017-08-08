CNN：5個你不可不關心委內瑞拉動亂的原因(上)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）最近委內瑞拉動亂的新聞登上多日新聞版面，看似與遙遠的台灣無關，但其實我們早已不能置身事外。

委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolás Maduro)於2013年接任，近年來卻持續發生許多政治與經濟動亂，到底這個距離台灣一萬多公里的南美洲國家發生暴動與台灣有什麼關係？《CNN》整理出五項委內瑞拉事件跟我們相關的主要原因。

一、人道危機：暴動造成數千位難民

以石油作為經濟命脈的委內瑞拉，二十世紀初曾有過經濟成長率高達17%的榮景，但在2014年國際油價暴跌，當年出現實質GDP衰退2.9%的負成長；緊接著而來的政治動亂與經濟不穩定造成委內瑞拉的「經濟崩潰」。

糧食與藥物短缺、物價飆高、政治不穩定與街頭暴亂，迫使數千名委內瑞拉人逃離家園，他們往北向美國尋求庇護，目前成為向美國尋求庇護人數最多的國家，多於中國、墨西哥、瓜地馬拉和薩爾瓦多。

2017年至今，已有超過21,600委內瑞拉人尋求庇護，是2015年申請人數5,605人的四倍之多。

美國喬治華盛頓大學的教授Fabiana Perera說明，「美國多年來一直樂意扮演和平、民主的鄰居」，「何況卡拉卡斯(委內瑞拉首都)現在只需三小時就飛到美國的邁阿密。」

但美國的自由專欄作家Christopher Reeve Linares表示，現在的美國政治氛圍可能不太歡迎新一波庇護者，「在美國逐漸興起排外感，而一群群來自委內瑞拉不同階層的人民湧入，恐怕引發當地反彈，成為民眾對美國政客不滿情緒的代罪羔羊。」

二、對民主的威脅和蹂躪

許多委內瑞拉人形容過去兩年的政治情況，就好像民主被搶劫了一樣，在2015年反對黨於國會獲得多數席位後，總統馬杜洛就積極在最高法院內安排親信與擁護者，避免反對黨試圖對他發動控告或彈劾。

而後最高法院竟解散國會、試圖重掌立法權，引發3月一系列的民眾暴動與示威抗議，在這些活動中超過百人喪生。

馬杜洛更於本(8)月4日正式召開備受爭議的制憲大會，545人的制憲大會幾乎全是馬杜洛親信，宣布國會暫停運作、開除總檢察長奧爾特加(Luisa Ortega)，更有權擅自修改憲法、將所有政府機關置於馬杜洛控制之下。

外界批評馬杜洛藉此鞏固前總統查維茲(Hugo Chavez)留下的獨裁體制，也引發反對派號召民眾上街示威抗議，更於6日發生一場拂曉街頭衝突。

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