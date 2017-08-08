〈時評〉跟這樣的中國人當同胞光榮嗎？

據說，在大清喪權辱國的租界年代，始建於1886年的上海黃浦公園，當初是不對華人開放的，直到1928年7月1日才允許華人進入；《阿Q正傳》作者魯迅之弟周作人在1903年的日記中就記述他看到公園門前有一塊「犬與華人不准入」的門牌告示。

一百多年後的今天，中國經濟、軍事雙雙崛起了，已經揚眉吐氣的中國人，總該走遍天下處處受歡迎了吧？

抱歉，實際情形好像不是如此！儘管中國人表面上看似乎已揚眉吐氣，本質上卻根本沒有脫胎換骨！

今年初，一對中國夫妻帶著嬰兒在香港旺角西洋菜街當街拉屎，這畫面在原汁原味的中國或許沒人當回事，對20年前才被迫重回中國懷抱的香港人而言，卻跟之前的英國殖民文化格格不入！讓人傻眼的是，事後，中國官方及媒體不是譴責那對丟人現眼的夫妻，而是指責把畫面拍下、跟這對夫妻理論還爆衝突的香港路人「心胸狹窄」、「不能容忍自己的同胞」！天啊！心胸開擴的「同胞」就家醜不外揚嗎？這是怎樣的醬缸文化啊？

中國人在香港扯爛污，好歹丟臉丟在國內，「同胞」的大帽子壓下來，香港人也只好擔待些。那丟臉丟到國外去的，「同胞」說既派不上用場使不上力，抱怨對方「心胸狹窄」、「不能容忍」則恐怕會更自取其辱！底下且看透過中國人在國境外一個個的範例，會在外國人眼裡串組成怎樣的中國人集體印象！？

兩名中國青壯年男性，8月5日在德國柏林國會大廈前以智慧型手機互拍行納粹禮手勢，當場遭警方逮捕。這兩名中國遊客的行為背後，是對納粹血腥歷史的無知還是禮敬崇尚？是在釋放中國人愛好和平還是嗜好武力的訊息？

日本沖繩有太陽傘出租業者的告示牌標明，一般遊客的收費是2000日圓，中國遊客是多一個0的20000日圓。理由是：中國旅客實在很愛破壞，也很沒禮貌，實在是不想租給中國人，所以才決定收十倍的價錢！你說，當這樣的中國人光榮嗎？

韓國濟州島一家良心咖啡館的店家門口，用簡體字貼了一張告示：「親愛的中國遊客，歡迎光臨。為了良心咖啡館的順利運作，請尊重咖啡館文化，並請按照標示的價格付費…」，這麼針對性的文字，是中國人的光榮嗎？

台灣野柳女王頭明明寫著「請勿攀爬觸碰」，幾年前卻不斷遭識字的中國文盲遊客爬上去拍照，觀光岩壁上更遭中國遊客以簡體字刻字「留念」，中國遊客近年則流行爬上蕈狀岩「俏皮公主」拍照。2013年6月，有手癢的中國遊客大剌剌在埃及神像上刻字「留念」。當個給自然景觀帶來災難的中國人，光榮嗎？

中國人為了芝麻小事一再在國際航班上大打出手，在台灣航廈大廳幫隨行的小孩當眾「方便」； 2014年7月在一架北京飛往美國底特律的達美航空上，雖然廁所並未有人使用，一個中國小孩的爺爺、奶奶、爸爸、媽媽卻寧願通力合作，拿報紙鋪在飛機座位上讓他當場解大便；去年8月2日，一名中國婦女為了解決孩子的尿急，公然讓他在蘇俄凱薩琳宮大廳的豪華硬木地板上當眾小便…這樣的同胞，是當中國人的光榮嗎？

今年4月，有遠征冰島的中國遊客在該國自然地景用石頭排出「中國」二字，撒野行徑遭冰島居民不客氣地痛罵。冰島人小心了，今天習近平敢睜眼瞎說韓國曾經是中國的一部分、台灣是中國的固有領土，說不定有朝一日憑石頭排出的「中國」二字也敢向國際社會主張冰島是中國神聖領土不可分割的一部分呢。只是，這樣的習主席，彰顯中國人的光榮還是沒教養？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）