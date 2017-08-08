全球暖化有毒藻類增生 西班牙度假勝地部分關閉

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）全球暖化讓許多原本不會出現在某些地方的生物，突然不正常的大量湧現，這些生物不只破壞當地生態，還影響地方產業發展。

西班牙的海外屬地加那利群島(Canary Island)位在摩洛哥西南方的大西洋上，由於氣候宜人、風景優美，還有美麗的沙灘，是歐洲人度假的首選之一；然而，由於海水溫度上升，以往廣泛存在於熱帶地區的有毒藻類開始在該地海域蔓延，衝擊觀光。

這種暱稱為「海木屑」(Sea sawdust)的藻類其實是一種叫做「紅海束毛藻」的細菌，牠們會釋出一種毒素，導致接觸到的人皮膚過敏、發炎，因此應該避免碰觸。不過公衛部門負責人Jose Juan Aleman指出，從今(2017)年6月開始，紅海束毛藻開始大量蔓延，連許多海水浴場都有發現，逐漸難以避免。

Aleman說，一般而言，這種藻類的增生是種自然現象，經歷一段時間後就會緩和下來，只是全球暖化導致地區海水增溫，給牠們適當的繁殖環境，因而不見緩解的跡象。

加那利群島去年有超過1,300萬名外國遊客造訪，這些追尋陽光與沙灘的觀光客是當地政府鎖定的主要「財源」，會使人皮膚過敏的藻類會產生負面影響，因此是必須要迅速解決的問題。現階段，儘管Aleman認為狀況還沒嚴重到必須要關閉海灘，《法新社》卻發現，包括最受歡迎的特雷西塔海灘(Teresitas beach)在內，已經有幾個地區對外封閉。

海灘所在地特內里費島的長谷大學(La Laguna University)植物生物學教授Marta Sanson表示，不只是溫度會影響藻類增生，從撒哈拉沙漠被河流帶入海中，含有豐富鐵質的泥沙，也是紅海束毛藻重要的營養來源，因此也會刺激藻類數量增加。