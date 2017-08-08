腸病毒新增重症死亡案例 案例為未滿月女嬰

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）疾管署今（8）日公布，新增腸病毒併發重症死亡病例，為未滿月女嬰。該病例15日因高燒住院， 19日醫院通報為腸病毒併發重症，接受治療後仍於27日死亡。

疾管署表示，該名女嬰於7月11日出生，出院後隨母親返家，15日因高燒住院，經檢驗發現血小板低下與肝功能異常，隨後出現多重器官衰竭症狀，19日醫院通報為腸病毒併發重症，經檢驗確認為克沙奇B3型。病患住院治療後病情仍持續惡化，不幸於27日死亡。

經衛生單位調查，女嬰母親生產前後皆住家中，且生產前一週未出入公共場所，女嬰同住家人均無疑似症狀。同住兄弟姊妹暑假期間就讀之安親班內亦無感染腸病毒幼童，且接生女嬰之婦產科的醫護、工作人員與嬰兒室的嬰兒均無不適情形。衛生單位亦已衛教家屬進行住家環境消毒、加強洗手等防治工作，並請家屬持續注意家中成員健康狀況，若有疑似症狀請儘速就醫。

另外，正值暑假旅遊旺季，家長帶家中幼兒出國旅行時也該提高警覺，因為鄰近國家日本、韓國、越南與新加坡腸病毒疫情逐漸升溫，其中日本為2007年以來次高，新加坡達流行閾值，將持續密切監測疫情及流行病毒變化。

疾管署呼籲，腸病毒的傳染力極強，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，目前正值腸病毒流行期，大人感染腸病毒通常沒有明顯症狀，探視新生兒時應避免直接觸摸嬰兒，且需配戴口罩與正確洗手，降低感染新生兒的機會。

家中有嬰幼兒的家長，工作或外出返家務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，亦應以肥皂正確洗手。腸病毒重症病程發展快速，一旦發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往醫院接受治療。