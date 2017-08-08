出席「2017亞太安全對話」 蔡英文：台灣有責任協助制裁北韓

（台灣英文新聞/ 李嘉 台北報導）總統蔡英文今（8）日出席遠景基金會舉辦的「2017亞太安全對話」，致詞時表示，維護區域秩序對台灣以及這個區域的每一個國家都有所助益，台灣做為國際社群負責任的一份子，也有責任保護現有的架構，且已經在經濟上協助制裁北韓。

總統今天說，全球局勢緊密相連，「台灣必須扮演更積極的角色」，亞洲國家在過去幾十年建立緊密的經貿關係，台灣也因此提出新南向政策。

她說，新南向政策不能只關注跟周邊國家的短期經貿利益，而是要放眼於長遠的關係，像是人才培育或是互補的經貿來往，這樣才能做出最好的投資。

她舉例，台灣積極地幫助崛起中的國家，訓練他們所需要的人才。至今已經約有一千兩百名印度學生在台求學，另外政府也計畫支持五千名新南向國家的學生來台灣學習。至今已有約三萬一千名來自新南向國家的學生在台就學。

「這些努力不只強化了台灣與鄰近國家的關係，更確保台灣不會在亞太區域的成長中缺席。」

另外，有關安全議題，總統表示，台灣身為國際社群負責任的一份子，也有責任保護區域的安全和秩序，政府已經在經濟上協助制裁北韓，也正針對洗錢及輸往北韓的貨運等議題加強調查。

「簡而言之，我們堅持跟國際社群合作，以合作的方式一起解決北韓半島議題帶來的動盪。」