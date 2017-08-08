紅面鴨FUN暑假 花蓮歡慶父親節

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）為慶祝父親節及推廣在地觀光產業，花蓮縣政府觀光處5日於鯉魚潭舉辦「紅面鴨家長日」特別活動，邀請在地企業的觀光吉祥物與民眾拍照玩遊戲，現場湧入數千名遊客，氣氛熱鬧非凡，歡笑聲不斷，度過特別的父親節。

縣府觀光處代理處長彭偉族表示，「2017紅面鴨FUN暑假」活動提供親子娛樂的環境，讓遊客闔家同歡，不僅有療癒系的鴨鴨家族、全台暑假最精彩的戶外水舞秀，還有花蓮獨有的水幕劇場演出，自7月1日開幕至今已吸引逾70萬人次到訪，活動只到8月13日，歡迎大家把握最後時間到場觀賞絢麗水舞秀及山水實境秀「奇萊傳說Ⅱ」。

當天到場同歡的在地觀光吉祥物包括阿美麻糬的阿美與阿泰、海洋公園的Donny與Sissy、新光兆豐農場的可愛乳牛、理想大地的熊貓潘雅與蜥蜴小李，現場遊客爭相與可愛的吉祥物合影玩遊戲；當日活動並抽出遠雄住宿券、理想住宿券、翰品餐券、海洋公園入場券、兆豐農場入場券、兆豐溫泉券及阿美麻糬名產禮盒，由來自台北、新北市、桃園、台中、苗栗、雲林、屏東、高雄、宜蘭、花蓮等35位幸運兒獲獎。

來自香港的張先生一家人安排5天4夜的花東行，特別至鯉魚潭悠閒騎腳踏車，觀賞精彩水舞演出，並參加拍照拿禮物。他說，花蓮好山好水好熱情，且現在香港到花蓮相當便利，一定會推薦親友來玩。從北京來花蓮商務旅遊的兩位遊客則對水舞秀驚艷不已，直呼「有國際水準！」