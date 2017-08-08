〈時評〉國民黨更向中國靠攏了

國民黨的新政綱即將出爐，按照目前黨內討論的內容來看，未來的國民黨在新主席吳敦義領導下，只會愈來愈向中國靠攏，也將愈來愈背離民意。

國民黨預計在8月20日舉辦全代會，新政綱日前完成修訂，兩岸路線部分，將以「九二共識、一中各表」，取代前主席洪秀柱主張的「深化九二共識」、「和平協議」。

由於洪秀柱過去主張一中同表、和平協議，引起黨內路線之爭，吳敦義上台後，修正路線早已是預料中的事，只是出乎外界預期，吳敦義比洪秀柱更貼近中國的主張。

馬英九擔任總統任內，除了「九二共識、一中各表」外，一再強調「不統、不獨、不武」，這等於是馬英九時代的兩岸關係定海神針，吳敦義這次僅保留了「九二共識、一中各表」，卻將「不統、不獨、不武」簡化修正為「堅決反對台獨」。

其中一個最大改變，是將「不統」拿掉，這形同是將兩岸的選項打開，而且不排除「統一」的可能性，這與馬英九主政時期的兩岸現狀，已經出現根本性差異；其次，將「不獨」改為「堅決反對台獨」，無疑是限縮台灣人民的另一個選項，不讓台灣走向獨立，國民黨直接與對岸隔空唱和。

吳敦義選擇這樣的一個政綱，是向對岸釋出善意，因為對岸一直對「不統」有質疑聲浪，而吳敦義所期盼是大陸能卸下對他的心防，好讓走馬上任黨主席後，能循過去黨魁步伐，前往北京和習近平會面，藉此拉抬個人身價。

然而，吳敦義低估政綱的轉變，可能引起更多台灣人對國民黨失望，因為過於向中共傾斜的結果，台灣主體性將會降低，相信是多數人所不樂見。但以吳敦義的個性，不可能不去算計後果，一個比較合理解釋，是吳敦義自認口才極佳，即便面對這些質疑，照樣能自圓其說。

（作者李平華，資深媒體人）