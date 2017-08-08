富邦人壽、富邦產險再傳獲獎捷報!

富邦金控旗下子公司富邦人壽、富邦產險再傳獲獎捷報! 由現代保險教育事務基金會舉辦的「2017保險信望愛獎」今日舉行頒獎典禮，富邦人壽、富邦產險雙雙以優異表現，勇奪16項大獎及7項優選，續創佳績有目共睹，為本屆獲獎的最大贏家，再度證明富邦人壽與富邦產險的傑出表現，深獲保險業界及專家學者肯定！

優選殊榮，榮獲「最佳保險專業獎」、「最佳通路策略獎」、「最佳社會責任獎」、「最佳整合傳播獎」、「最佳商品創意獎」以及「最佳保險教育貢獻獎」等大獎。總經理陳俊伴更三度榮獲「最佳保險領導人獎」，創下此獎項有史以來最佳紀錄！

富邦人壽總經理陳俊伴表示，富邦人壽秉持穩健經營的精神，服務全台逾400萬名保戶。近年來推行「大無疆區域發展計畫」，鼓勵年輕人回鄉創業，積極擴大組織人力，更將服務觸角伸入全台各地，走向地區經營，目前已於62個行政區新設立114個大無疆據點，投入區域經營逾3,000人，觸角伸入全台，成為在地國民品牌。

同時積極推動業務年輕化，去年新進業務員平均年齡是30歲，30歲以下的業務員佔整體63%，都是居業界之首。我們會持續以「產銷年輕力」、「據點擴散力」、「商品多元力」、「服務科技力」四力齊發，打造差異化、有溫度的優質服務。此次能囊括10項大獎，正是對企業長期以來在專業訓練、通路策略、客戶服務、商品創新、經營績效上努力的一大肯定。富邦人壽將不斷突破，以成為國際企業典範的願景持續邁進！。

富邦人壽重視專業人才養成以及專業服務，並且掌握金融科技發展脈動，建構「行動業務員3.0」專案之數位整合服務、推行「數位金融認知提升專案」加強專業數位金融能力，同時為拓展理賠申請管道的多元性，開發智慧自助理賠系統。同時富邦人壽強化複合型專業人才養成、導入客製服務，全面提供保戶更專業的服務！