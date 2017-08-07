限電警戒首亮紅燈 工業大戶面臨限電

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）台北今(7)天創下攝氏38.5度高溫紀錄，連帶全台用電量衝高，亮出今年首顆限電警戒紅燈。行政院發言人徐國勇受訪時表示，電力還在可因應範圍內，目前沒有考慮要限電，但若缺電情況不減，將先從工業大戶限電，距上次已有15年之久。

中央氣象局台北測站出現攝氏38.5度高溫，不只是今年目前為止台北最熱紀錄，也刷新今年全台最高溫紀錄，用電量隨之飆升，備轉容量低於限電警戒紅燈90萬瓩門檻，亮出今年第一顆限電警戒紅燈。

台電公司為搶救夏季供電，原寄望透過緊急新增大林新1號機、大潭電廠7號機兩座機組馳援電力，但計畫趕不上變化，前者因高雄市政府勞動法令疑義，後者因豪雨影響施工作業，3座機組都無法如期上線。



屋漏偏逢連夜雨，繼尼莎颱風導致花蓮和平電廠電塔倒塌，供電頓時短缺130萬瓩後，雖台電卯足勁搶修台中火力發電廠鍋爐管線破管等意外，但卻因高溫逼出今年第一顆限電警戒紅燈，且供電餘裕只剩84.5萬瓩，離50萬瓩的黑燈限電警戒僅一步之遙。



若真進入黑燈階段，台電說，將依據經濟部「電源不足時期限制用電辦法」進行限電步驟標準作業程序，分為兩種情形。



首先，若前一天估計電源供應不足時，將先通知針對工業用戶進行計畫性限電，從5000瓩以上工業的用電大戶先減供5%，再對1000至5000瓩工業用戶限電5%；若仍吃緊，再依序提高到10%和15%；以上都不足時，才會對1000瓩以下的工業用戶和民生用戶實施分區輪流限電，每輪各50分鐘，但排除國防及醫院等重要設施。



其次，若當日發生緊急狀況導致電源不足，例如機組跳機等意外，緊急限電就可能擴及至民生用戶，因事發突然，屬無預警因應方式，無法事先通知用戶。



根據台電官網資料顯示，台灣自民國77年迄今，共實施過57次限電，距離上一次限電已有15年之久。



其中，77至85年期間，因備用容量率偏低，導致電源不足，須對用戶實施限電；88年921大地震震垮被視為「台灣電力系統總樞紐」的中寮超高壓變電設備，全台發、輸、配電設備受損嚴重，中、北部地區被迫實施限電；91年因船期協調問題導致液化天然氣安全存量不足，須對工業用戶實施限電。