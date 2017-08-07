響應國際母乳周 北市母嬰親善環境獲七成肯定

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）每年的8月1日至8月7日為國際母乳哺育周，世界各地和國內紛紛舉辦各種響應活動，例如菲律賓2千位媽咪齊聚一堂公開餵母乳，並提倡母乳的好處，希望改變大家的傳統觀念。而在國內，北市政府衛生局一直致力於提倡母嬰親善環境，希望透過政府、醫療機構、職場及社區營造支持性環境，以鼓勵媽媽持續哺乳。

根據衛生福利部國民健康署105年縣市母乳哺育率調查結果，對目前居住縣市整體母乳哺育親善環境滿意度(包含居住縣市的母乳哺育諮詢專線、母乳志工、母乳支持團體、哺集乳室、媽媽教室等母乳哺育親善的環境)，北市超過7成的產婦持正面肯定的態度。另外，截至105年底，北市通過母嬰親善認證醫療院所共有23家，設置983間哺集乳室，數量為全國最多

馬偕兒童醫院兒童腸胃科陳偉燾主任表示母乳是寶寶無可取代的食物，母乳哺育的媽媽們，需要先生、家人及朋友的支持和鼓勵，尤其是返回職場後，要兼顧集乳和工作，更是辛苦的挑戰！

北市政府衛生局李碧慧主任秘書表示，母嬰親善不只是環境營造，人們發自內心的關愛更是珍貴，不論是一句關心話語、主動讓座、主動問候或下雨時的一把傘，對於媽媽們來說，就能感受到被照顧的溫暖！