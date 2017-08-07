響應環保愛地球 來中華電信舊機換新機

中華電信重視環境資源維護，並持續落實企業綠色責任，於全台各服務門市提供「廢手機、行動通訊產品回收」服務已十餘年。今中華電信推出「舊機換新機」服務，只要是新申租、攜碼，或符合續約購機條件之客戶，帶iPhone與Samsung指定舊機機型來店回收，以Apple iPhone 7 128G為例，舊機換新機最高可享現折超過萬元。另外，中華電信今也宣佈偕同神腦國際將捐贈50支二手iPhone手機率先響應「雙連視障關懷基金會」二手iPhone助盲計劃，協助盲友們透過手機獲得生活中的資訊與便利。

中華電信今推出「舊機換新機」服務，自即日起106年10月1日止，只要是新申租、攜碼，或符合續約購機條件之中華電信客戶，攜指定機型Samsung Galaxy S7 / S7 edge / S8 / S8+、iPhone5(含)以上等共14款機型，至中華電信指定門市估價，並搭配申辦完成4G購機優惠方案，即可現抵手機、平板購機價，最低可折抵至0元止。舊愛換新歡，無負擔的價格，在購入新機的同時，也為地球盡一份心力！

中華電信不僅為環境保護盡心，履行企業社會責任也不遺餘力，中華電信今年度於MWC展出智慧無障礙服務APP「智慧導引」，即為盲友打造友善、智慧化生活環境。自105年起，中華電信即與「雙連視障關懷基金會」合作多場「iPhone盲用課程訓練課程」，透過手機中的voiceover功能，成為盲友們生活中的輔具，幫助盲友們透過手機獲取生活資訊、拓展社交圈等，成為盲友們生活的好幫手！