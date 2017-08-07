富邦歡慶88節‧新戶好禮1+1

父親節申辦富邦信用卡獨享驚喜好禮！台北富邦銀行為感謝爸爸們的辛苦付出，88節當天特別加碼「歡慶88節，新戶好禮1+1」驚喜回饋活動，只要來行申辦數位/富利生活萬事達卡，新戶滿額即贈送〝雙份〞Pizza Hut九吋鬆厚比薩〝(市價共近900元，限量500名)，數量有限，送完為止！

今年為了慰勞辛苦的爸爸，北富銀特別推出父親節專屬三重優惠活動，第一重「歡慶88，爸爸好棒！」，只要在北富銀進行特定交易即可參加抽獎；第二重刷卡享富邦食神幫專屬餐廳優惠，全台超過1000家美食餐廳任你挑，絕對滿足爸爸挑剔的嘴；第三重富邦卡友專屬好康購物優惠，3C、家電及家具任你挑，讓你送禮送到爸爸心坎裡。

今日(8/7)北富銀再加碼，新增父親節當日限定優惠活動---「歡慶88節，新戶好禮1+1」，8/8當天民眾來行申辦數位/富邦生活萬事達卡，新戶核卡後30天內新增一般消費及自動加值滿5筆或滿新臺幣3,000元，就送〝雙份〞Pizza Hut九吋鬆厚比薩，讓您跟爸爸共享美味Pizza，限量500名，送完為止。

北富銀提醒，8/8當天除了可以到北富銀全台127家任一分行申辦以外，若您趕不及在營業時間來行辦理，透過手機、電腦或平板等行動裝置進入「富邦信用卡線上申請平台」，(https://ebank.taipeifubon.com.tw/EXT/common/CAC/Index.faces)，只要簡單3步驟(1.選擇欲申辦的卡片→2.填寫資料→3.資料上傳)，即可完成申辦得好禮，歡迎有興趣的民眾多加利用此管道，省時又便利！