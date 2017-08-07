趁機奪回直布羅陀？ 西班牙外長：不會藉由脫歐談判

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）歐盟對英國的脫歐談判正如火如荼展開，不過除了以整個歐盟為主體的談判外，各國是否將以本國利益為依歸，在談判的協議中「偷渡」條款，替自己的國家牟利呢？

西班牙與英國在直布羅陀的糾葛已經持續了超過300年，雖然西班牙在西元1713年已經正式將直布羅陀割讓給英國，現代的西班牙共和國政府仍然不斷主張具有該地的主權，讓外界不禁懷疑，西班牙會不會試圖將「『歸還』直布羅陀」納入脫歐談判中，逼迫英國就範，現在看來，似乎是沒有這個問題。

西班牙外長達斯提斯(Alfonso Dastis)在接受當地保守派報紙《阿貝賽報》(ABC Daily)訪問時承諾，由於英國絕對不可能交出直布羅陀，為了顧全脫歐談判成功，西班牙不會要求脫歐談判中必須包含「轉移直布羅陀主權」的相關條款。

他也說，在此之前西班牙政府曾經提出，由西、英兩國共管直布羅陀，並讓該地人民取得雙重國家的承諾，仍然沒有改變，西國政府希望藉此說服直布羅陀人，雙重國籍也不失為解決該地歸屬的好辦法。

直布羅陀在20世紀末曾有機會回到西班牙的手中，不過2002年的公投徹底擊碎了西班牙的美夢，直布羅陀公民以高達98.97%的票數，贊成繼續被英國統治，不過在英國脫歐公投後，事情可能會有所轉機，由於該地經濟與歐洲關係密切，選民以高達96%的壓倒性數目反對脫歐，這可能會給西班牙機會高舉歐盟的大旗，吸引「回歸」。

不過，英國首相梅伊(Theresa May)在直布羅陀的事務上，態度也十分堅決，她曾堅定的表示，無論談判進行得如何，英國「絕對不會」容許直布羅陀被交到除了英國以外的其他國家手上。

現在看來，雖然脫歐談判中賦予西班牙在直布羅陀立場上極大的彈性，要讓英國讓步，勢必還要再下一番功夫。