國人白內障破百萬大關 但就診率僅2成

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）白內障為目前世界人口失明的最大主因，也是中老年人最常見的眼疾之一，全台65歲以上白內障盛行率達60%，但就醫比例僅有2成。眼科醫師表示，台灣民眾除了就診率低，對於新科技治療方案較為保守，提醒民眾白內障若未治療將可能導致眼盲，並引發多重眼疾。

衛福部統計顯示，國內白內障患者從2005年到2015年10年間激增4成6，更已於103年突破百萬大關，在高齡化的社會中，白內障已是眼睛老化不可避免的一道關卡。白內障的成因包含紫外線、陽光、自然老化和高度近視；早期症狀包含：畏光(尤其大白天或晚上開車)、視力不平衡、疲勞、頭痛、視力模糊、流淚、色調改變、眼前黑點、雙重影像等，如未及時治療恐引發青光眼，造成治療困難進而導致失明。

中華民國眼科醫學會常務理事暨白內障手術委員會召集人潘志勤醫師指出：「相較於歐亞總體平均來說，台灣熟齡對於新科技治療方案較為保守。」並強調，「隨著醫療科技的進展，白內障手術治療也日趨成熟，選擇新科技治療方案對罹患白內障的熟齡來說，除了滿足看得見的基礎需求外，並有機會同時一併解決白內障及屈光 (近視、散光、老花) 等相關眼疾問題，而能看得更清楚，讓生活便利更有勇敢追夢的餘裕！」

潘醫師呼籲多關心家中長輩並協助定期就醫檢查，若有症狀出現，建議尋求專業醫師協助，視經濟狀況與生活需求選擇適合自己的治療方案，提早享受精彩不設限的老年生活，別讓視力成為追夢的絆腳石！