英國拒絕給付400億歐元脫歐分手費

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）儘管英國政府並未對外表明確切的脫歐「分手費」，但據報，匿名官員透露英國政府的脫歐代價恐怕高達400億歐元。

英國《衛報》報導，許多官員與大臣表示，他們不會接受這麼高昂的費用，但400億歐元其實是經雙方妥協的結果。

在脫歐結果出爐後，歐盟要求先清算英國的脫歐費用才會進行接下來的談判，最初要求600億歐元，多是用來支付歐盟在處理英國脫歐事宜上的費用和預算，直到英國於2019年3月正式離開。

這些費用包括英國早先已承諾協助負擔歐盟未來幾年預算的支出；歐盟機構內的人事費用；目前設址在倫敦的「歐盟醫藥品管理局」、「歐洲證券及市場管理局」及其他歐盟在英國的分部都需要搬遷費用。

其實英國要付的脫歐費用一直是項嚴肅的政治議題，一部份是選前脫歐陣營曾承諾可以將原先每週繳交歐盟的3億5,000萬英鎊，轉挹注國家健保局(National Health Service，NHS)，投入國民的健康照護，但這項承諾卻恐怕跳票。

另一方面，除非歐盟認為在財務安排上已有足夠進展，否則不會進行到談判下一階段的雙邊貿易談判。歐盟的首席脫歐談判專員Michael Barnier上(7)月向外交人員表示，下一階段的貿易談判恐怕得因英國僵持在預算上而推遲到12月。

而歐盟要求「分手費」的談判完成後才可能進行下一階段的雙邊貿易談判，討論未來英國與歐盟將如何進行國際貿易。

儘管英國政府不認同這麼龐大的金額，認為「這數字是不正確的推估」，但梅伊與英國脫歐大臣David Davis表示將會負擔所需費用，只是需要決議出一個對英國權利和義務都公平的安排。

部分支持脫歐官員和民眾對於給付歐盟的費用要求更為嚴苛。外交大臣Boris Johnson先前曾向下議院表達他不支持英國政府付錢給歐盟。

保守黨議員Jacob Rees-Mogg則說，「這些金額根本毫無邏輯，理論上來講我們根本沒有積欠什麼。」

同黨議員Peter Bone也認為，「英國決定脫歐的其中一個主因就是希望每年不用再付給他們數十億英鎊，所以為了脫歐要再給他們費用是很奇怪的，更不用說360億歐元；何況數十年來我們待在歐盟期間，前後加總已給了超過2,000億歐元」，「所以如果還要再有金錢往來，就應該是歐盟給英國才對。」

Bone認為，「要國會付數十億英鎊脫離一個、以前曾付過上百億英鎊卻無回饋的組織，是很奇怪的事。我不覺得這有必要。」

英國前內閣官員John Redwood向LBC Radio透露，要求英國付錢才能進行脫歐談判十分荒謬，「政府官員根本就不該談論金額大小」，「付錢給歐盟，對方卻不怎麼願意跟你談、也毫無建設性意見，這是很愚蠢的。歐盟的伎倆很清楚，他們在撕裂英國、掌控脫歐進度，希望讓英國自己來跟它談。」