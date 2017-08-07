全台高溫屢破紀錄 胸悶胸痛呼吸喘 當心是熱傷害

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）近日北部高溫常常逼近38度，今（7）日雖然是二十四節氣中的立秋，但氣象專家彭啟明表示，台灣至少還要一到兩個月以上才會感受到秋天的訊息。提醒民眾，夏天除了要預防中暑，有高血壓或心血管疾病的民眾，如果發生胸悶胸痛、心跳快、呼吸喘、身體虛弱等情況，千萬不可掉以輕心。

國民健康署王英偉署長指出，夏天氣溫升高，人體血管擴張，血流量比平時增加，心臟負擔變大，再加上夏天流汗，身體水分蒸發讓血液變得濃稠，就可能出現冠狀動脈或腦血管堵塞，嚴重時導致心肌梗塞或腦中風外，脫水現象也會讓心跳加速，容易引發心律不整或心臟衰竭。

美國心臟協會呼籲心臟病患者、50歲以上及體重過重之民眾，應特別注意暑熱對身體造成的傷害，在中午至下午3點應避免到戶外活動；外出時盡量穿著通風、淺色衣物、穿戴帽子及太陽眼鏡以避免熱傷害，並多補充水分。

熱傷害的高危險族群為：嬰幼童、65歲以上的長者、慢性病患、服用藥物者、戶外工作者、運動員或密閉空間工作者及過重者等，容易因高溫而造成熱傷害。提醒民眾身體若疑似出現熱傷害徵兆時，例如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫（如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、提供加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快的速度就醫。