諾盧颱風將登陸日本四國  7日多架赴日航班取消

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）颱風諾盧(5號颱風)目前正在日本四國外海，估計今(7)早就會登陸四國，而今日許多台灣前往日本的航班也有取消，赴日旅客出發前可上各航空公司網站查詢。

日本氣象廳警告，諾盧登陸後將朝西北前進，今日下午抵達近畿地區，預計明日將為關西與關東地區帶來強烈雨勢和風勢，可能引發巨浪及洪患。

受諾盧颱風襲日影響，長榮航空、中華航空、台灣虎航今(7)日皆有航班取消，赴日旅客出發前可上各航空公司網站查詢。

長榮航空8月7日台北往返大阪的BR132/131、BR178/177 、BR130/129、BR180/179班機取消，高雄往返大阪的BR182/181取消。

華航集團則取消或更改部分班機時間，取消桃園往返大阪的CI-156/157、CI-172/173班機、取消CI-113 廣島至桃園航班、CI-159大阪至桃園航班；其他航班改時動態請上網查詢。

台灣虎航7日則取消IT210/211台北往返大阪、IT284/285高雄往返大阪。

由於諾盧行進速度緩慢，影響日本時間可能拉長。諾盧迄今已在日本造成2死15人受傷。

日本氣象廳預測，諾盧將為九州、四國及東海地區帶來狂風大雨，雨量可能相當於8月的平均值，估計四國的高知縣、德島縣，以及中部的三重縣，雨量會達到600毫米。

西部及東海地區多個縣也會有數百毫米雨量。地方部門已指示九州及四國數千居民疏散。諾盧於上(7)月21日生成，迄今已逾兩周，是今(2017)年最長壽颱風，也是日本氣象史上迄今第4長壽颱風。