U12世界少棒冠軍戰  台灣不敵美國以亞軍作收

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）U12世界盃少棒賽冠軍戰，中華隊打線熄火，白振安開轟無用，全場則讓美國隊擊出包括2轟在內的8支安打，終場仍以2比7吞下敗仗，拿下亞軍。

同為4勝1敗，台灣隊昨(6)和美國隊冠軍賽再戰。美國隊在第3局展現砲火，背靠背全壘打灌進4分，台灣小將在第4局打破無安打僵局，靠著陽益政安打、白振安2分砲，將比數追成2分差。

但比賽後半段台灣隊守備亂了陣腳，再被美國攻下3分，最後反擊無果、未能再追分，終場以2：7不敵美國，亞軍作收。

賽後球員泣不成聲，總教練方穎豐表示：「謝謝這批中華隊，從開始組成，努力的集訓，一直到最後，也謝謝客座教練和所有行政人員，打到冠軍戰小朋友們很棒了。」

在將近萬人的歡呼聲中，「小朋友們一定會有壓力，扣掉一些不該有的守備小瑕疵，雙方都打出了精彩好球。」



看著子弟兵哭的傷心，方穎豐表示：「這是一種宣洩」，他也提到這會讓球員更有力量，「也希望這股力量轉化成台灣棒球的動力，我們是不輸給美國隊的。」

中華隊連續3屆與美國隊爭U12世界盃少棒賽冠軍，中華隊雖然在複賽曾以16：2「扣倒」美國隊，但此戰僅有白振安在4局上揮出2分砲，最終中華隊以2：7落敗無緣復仇，美國隊則締造三連霸。