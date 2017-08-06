狗的退化速度比人類快 體適能訓練助狗兒回春

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）和人們一樣，人類最忠實的夥伴毛小孩們也同樣面對邁入中高齡導致機能退化的危機，而且狗狗們的老化速度甚至比我們更快，為了讓肩負守護視障朋友生活的導盲犬們能在最佳狀態，惠光導盲犬學校與國立台灣大學獸醫專業學院黃慧璧教授，特別針對中老年狗量身推出了一套強化肌力的體適能訓練教材，透過主人與狗狗的簡單互動，幫助狗狗們也能鍛鍊核心，常保軟Q與健康。

惠光導盲犬學校陳雅芳秘書長指出，一般狗狗在八到十歲時會開始有老化現象；合格導盲犬需要2~3年才能完成訓練，為確保犬隻的健康狀況，當導盲犬7歲後就會加入「眼科及心臟的專科檢查」，以判斷狗狗是否能繼續勝任勤務。

國立台灣大學獸醫專業學院教授黃慧璧醫師說明，對於現役犬來說，由於工作需配戴導盲鞍，前肢負重較大，肌肉也容易緊繃，因此需要主人一週至少為牠們的肩膀、上手臂、手肘等處，做四次的按摩與伸展，以減少關節疼痛；而適當的伸展運動，則能幫助狗狗改善肌肉彈性與僵硬的肢體放鬆。

對退役犬而言，由於邁入老化階段，常出現髖關節、肌肉萎縮無力等後肢疾病。針對此現象，黃教授指出，除了接受醫院各項物理治療外，可儘早協助狗狗進行居家復健運動來強化核心肌群。

體適能訓練，除了能改善老年動物的關節炎問題，強化其心肺、肌耐力，避免肌肉萎縮加速老化，還能舒緩因情緒導致的行為問題，預防並提早發現神經系統問題等，好處不勝枚舉。黃教授提醒，當狗狗站立或走路時身體姿勢或行為改變，就有可能是因為骨關節肌肉韌帶的病痛，需要接受獸醫專業的評估與診斷。

長期投入導盲犬健康維護的台灣拜耳股份有限公司，呼籲大眾善待這群開路天使，更邀請民眾申請寄養家庭，成為培訓導盲犬的搖籃推手，一同用行動為視障朋友與導盲犬盡一份心力。