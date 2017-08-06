〈財經主筆室〉台指期閃崩千點「找不到兇手」？嚴重影響投資信心

台灣指數期貨3日發生離奇崩跌千點事件，原本傳出是統一證券期貨自營部烏龍發生下錯單的「肥手指」事件，但事後卻澄清是價格低於設定底限啟動「自營部門停損程式交易」所致，加上期交所董座親上火線說明，指經清查2000多個帳戶交易情況後，「查無惡意摜壓」不法行為。整個事件宛如「羅生門」 ，第一時間被指為嫌犯的統一證高喊「也是受害者」，而金管會、期交所都強調系統一切正常，是「投資人對市場行情研判所致」。只是驚天動地短短3秒就讓台指期貨跌掉千點？這叫正常嗎？這種「正常」情況若常常發生，誰還敢在台灣期交所交易買台指期貨？

短短3秒台指期暴跌1045點，統一證1秒損失2082萬元，表示是因程式交易觸動停損機制，傳出有散戶瞬間50萬元血汗錢不翼而飛，而投資人保護中心說程式交易造成的虧損難以成為集體訴訟條件，此一說法已經引發大眾對投資人對於「程式交易」的恐慌與質疑，全球投資市場程式交易行之多年，為何只有這次才出大事，而且隨著金融科技愈來愈發達興盛，機器人理財時代都快來臨，原意是要讓電腦程式取代人性容易追高殺低的弱點，沒想到一個簡單的停損程式交易就能讓台股上沖下洗上千點，簡直比人腦還不理性，將來誰還敢交給電腦操作。

而有專家教投資人自保，建議投資人降低槓桿、期貨當沖不留倉、提高台指期保證金等，問題是一旦真的成為這樣的情況下，恐怕報酬降低、成本升高，同樣也會降低期指投資人的進場意願。若說要投資人自己「居高思危」，台股一萬點就要「小心謹慎」，那台股還能有大行情嗎？不能走到15000甚至20000點以上的可能嗎？

金管會等有關主管機關，實有必要進一步釐清真相，給投資人一個明確透明的交代，不能因為系統正常，說投資人有賺有賠整體只賠600萬元就算了。就像氣象局報告地震資訊一下，儘管只是幾秒鐘搖晃，還是要告知民眾震央在哪、震度多少、是什麼板塊運動造成，讓民眾安心，否則將嚴重撼動期貨投資人的信心與進場意願，進一步衝擊期貨市場的交易量與流動性，更不利整體市場的健全發展。至於研議的「動態退單機制」類似熔斷機制的價格穩定機制有利有弊，想到熔斷機制，一般人就會聯想陸股實施新制後一夕市值崩跌蒸發4兆人民幣的慘劇。動態退單將讓原本就不簡單的期貨交易，操作難度更高，投資人恐怕更不願意進場，得失真的要多方權衡。