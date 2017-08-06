Ford正測試能夠緩解日常通勤壓力的新科技

在亞洲地區的都市上班族，每日在通勤路上花費相當多時間在等待紅燈，並且希望趕快變綠燈。這個願望並非遙不可及，Ford汽車正在測試一項新的科技來幫助駕駛者們減少等待紅燈的時間。

Ford汽車的移動解決方案工程師正在測試新的「車輛與基礎設施互聯」（V2I）技術，該項技術智慧化地將車輛與道路基礎設施相互連結。目前，測試工作正在包括上海國際汽車城「國家智慧網聯汽車（上海）試點示範區」在內的一些測試點進行，示範區內的交通基礎設施可直接與測試車輛互聯，共享交通狀況數據。

Ford歐洲與中國區自動駕駛研發經理 Thomas Lukaszewicz表示：「想像一下您可以減少每天通勤途中等待紅燈的時間，將這些時間花在更有意義的事物上。正在研發中的車輛與基礎設施互聯技術將有望讓您的通勤更加順暢並節省寶貴時間，進而為您的生活帶來更多便利。」

若測試成功，Ford將會在未來的車款上搭載這項新技術－紅綠燈車速引導系統(TLOSA)。該系統通過監測交通基礎設施所傳輸的前方交通狀況數據，來設定紅綠燈的切換時間，並告知駕駛人保持最佳安全行駛車速，以減少等待紅燈的時間。

用於測試此項技術的數據發送接收器安裝於Ford測試車輛的行李箱內，並以語音提醒及儀表螢幕顯示的方式，提供駕駛測試員紅綠燈車速引導資訊。

互聯網系統透過裝設於路邊交通信號燈和高架構台上的監控與數據傳輸裝置，來收集與分享即時交通資訊。紅綠燈車速引導(TLOSA)系統運用這些數據計算行駛途中的合理車速，進而減少等待紅燈的時間和交通回堵的狀況。

為了讓人們的生活更美好，Ford增加三倍的投資於開發車輛駕駛輔助技術，包括路邊停車輔助、車道保持和車速管理等，以緩解駕駛人的交通壓力。若車輛與基礎設施互聯技術獲得廣泛的應用，道路車流將會更為順暢，交通堵塞也能夠獲得大大的改善。若可以減少或甚至完全免除等紅燈的時間，預計將幫助亞洲的都會通勤者每年減少最多75小時的通勤時間。Lukaszewicz 表示：「我們相信消費者會喜歡這項未來科技。如果汽車製造商和公路主管機關都能夠採用這種技術，將為駕駛人帶來莫大的益處。」