中華電信、台灣電信協會 力挺U12世界盃少棒錦標賽

第四屆「WBSC U12世界盃少棒錦標賽」熱戰正夯，中華電信與台灣電信協會除力挺台灣中華小將奮力爭冠外，並招待偏鄉兒童觀賞四強、冠軍爭霸戰，期望協助蓬勃基層運動風氣，茁壯台灣希望，用運動為孩子們種下希望與未來。

2017年U12世界盃少棒錦標賽共有12支國家隊伍參賽，今年中華隊由來自台東市的豐田國小總教練方穎豐執掌兵符，目前在團隊投打有效發揮下，台灣小將與美國、日本與墨西哥複賽同為2勝1敗，形勢對台灣頗為有利，代表隊將目標直指冠軍，全力以赴爭奪冠軍獎盃。

中華電信表示，身為國內電信業龍頭及運動認證企業，在今年U12少棒錦標賽中，用行動力挺體育賽事；除讓廣大觀眾可以透過「中華電信MOD」、「Hami Video」同步收看賽事，一起替中華小將加油外，也藉此落實「社會共融」社會責任理念，將U12賽事與CSR活動連結，關懷偏鄉國小學童、透過積極觀看賽事協助推廣運動風氣，以期擴大支持體育活動的效益。

台灣電信協會董事長吳麗秀表示，協會之前特別透過中華電信數位門市舉辦活動，在網站集氣送愛心與分享愛，順利累積滿20萬個愛心，將集合大家的愛，贊助100名來自代表隊故鄉的台東縣豐田國小，以及台南市三股國小的學童到場觀賽8月5日、6日的U12四強賽及冠軍戰。不同於常見的企業主動式給予方式，中華電信在此之活動中，積極傾聽利害關係人聲音及需求，而給予量身訂製的協助，例如除讓小朋友觀賞球賽外，還滿足三股國小的特殊需求，將原先規劃供學童遊覽的費用，轉換成學童最需要的球鞋，讓受邀學童在觀賞國際一流賽事、擴大視野及經驗學習的同時，也能獲得到實質的助益。

除贊助各項重要體育活動及大型國際賽事外，中華電信亦長期支持體育產業的發展，亦投入及培育中華電信女子籃球隊，連年獲得體育署頒予體育推手獎的肯定。未來，中華電信將持續展現資通訊技術的優勢與CSR行動力，多元推廣體育活動，並融合偏鄉關懷，積極善盡企業社會責任。