爸爸「薪」苦了！善用保險準備子女教育金與退休金

父親節將近，根據資料顯示，擔任家庭經濟支柱的爸爸好「薪」苦!職場爸爸平均每月收入將近7成用在「家庭總開銷」上；有高達八成的職場爸爸覺得薪水不夠用。為了幫爸爸們加速財富增值的速度、資產配置更靈活，台北富邦銀行與富邦人壽聯手為處於人生四階段(青壯型、三明治型、準退休型及已退休型)的爸爸們準備不同的利率變動型保單，為自己及家庭提供穩固的保障。

面對不同人生階段，爸爸可承受的風險與可支配的資金不盡相同。對於「30~40歲青壯型」的爸爸，建議選擇6年繳費的「富邦人壽好吉利利率變動型增額終身壽險」，加強新手爸爸的壽險保障。 對於「40~50歲三明治型」的爸爸，建議選擇6年繳費之「富邦人壽鑫鑽利利率變動型還本終身保險」，自保單生效後第一年度末起，即可年年還本至終身。

進入「50~60歲準退休型」的爸爸，建議選擇3年繳費的「富邦人壽金好鑽利率變動型還本終身保險」，繳費年期短，且自保單生效後第一年度末起，可年年還本至終身，為老年預備舒適的退休生活。對於「已退休型」的爸爸，建議選擇「富邦人壽金來寶小額終身壽險」，保費僅為市售終身壽險約7~8折，最高保額上限30萬元，繳費期別選擇多樣化，提供6、10、15、20年四種繳費年期，投保年齡最高到84歲，提升終老的生命尊嚴。

台北富邦銀行提醒，一般保險契約若中途解約，可能會損及本金，因此購買保險商品前需先衡量保費繳付的能力，規劃適合自己的保費金額與繳費年期，保費年繳通常比季繳或半年繳划算，建議優先選擇年繳，也可多使用免費分期刷卡的信用卡繳保費，讓資金運用更有效率，例如北富銀的富邦鑽保卡，106/12/31之前，所有保費交易可享最高12期分期0利率或0.5%現金回饋(回饋無上限)二選一，歡迎有興趣的民眾至北富銀分行臨櫃或透過網路銀行、行動銀行申辦。