〈時評〉台電加油了！

每年夏天，是否感慨日子有點「水深火熱」？ 動不動飆到 35 度高溫，走出戶外，放眼望去，除了高樓大廈還是高樓大廈，看不到沁心涼的樹木，體感溫度 40 幾度是家常便飯，說日子過得「火熱」，一點也不誇張。 夏天讓人聯想到颱風。本來，颱風來襲不見得全然是壞事，至少，豐沛的雨量，既可以趕走酷暑，又可以讓乾涸見底的水庫有所進帳；只是，也不知從幾時開始的，颱風帶來的豪雨竟然變成國人揮之不去的夢魘。因為，對飽受泥沙淤積的水庫而言，短時間的大量進水，不是久旱逢甘霖，而更像是急需加速從水庫排放出去的「禍水」，可憐水庫下游的住戶與農田，在風雨交加及水庫洩洪的雙重威脅下，只能提心吊膽過「水深」的日子。當然，都市的民眾也好不到那裡，君不見，水鄉澤國或陸地行舟景象處處可見，汽、機車泡水更只能徒呼負負？ 麻煩的是，在這水深火熱的日子，台電往往還來參一腳。話說去年 10 月才完成大修的核三廠，今年 1 月 24 日竟然又發生四部機組同時停擺的窘境，可台電似乎沒從中學到教訓，於是乎， 7 月 23 日凌晨，這廂家家戶戶冷氣機因怒吼而用電吃緊之際，那廂核三廠二號機又因冷卻器跳脫而停機了。機器設備需要保養及維修，而且，理論上，在用電量必定高漲的夏天來臨前，台電各電廠就應該完成相關的保養及維修才對，這簡單的道理叫「有備無患」！想不到，核電廠保養及維修出問題，台中火力發電廠也不遑多讓， 8 月 4 日上午 9 時 25 分七號機才發生故障（ 3 小時又 10 分鐘後修復），隔日下午一號機又發生破管意外，估計需要 3 天才能修復。 嗚呼！真不知道，像這樣用戶緊吃、台電吃緊的驚險時刻，伊於胡底？台電當局什麼時候才敢拍胸脯向全體國人保證：有電廠就一定有電！？ 電廠沒停擺也不見得就供電無虞！強力颱風一吹，電線扯斷了，電線桿傾倒了，馬上就是幾千戶甚至於幾萬戶無電可用了。這沒有辦法避免嗎？台灣不是去年、今年才有颱風，而是幾乎每年都有，只差來幾個、威力大小而已，電力管線不地下化，只怕颱風吹斷電線桿導致停電的歷史會年復一年上演！ 受到近日尼莎颱風影響，民營的台泥和平電廠位於東澳的輸電鐵塔於 7 月 29 日晚上倒塌，台電濱臨「限電警戒」紅燈的供電是更捉襟見肘了。問題是，這不是台灣第一次因風雨導致電塔倒塌（在 1999 年 7 月 30 日，台電位於左鎮山區的高壓電塔就因連日豪雨、地基遭沖垮而倒塌，造成台灣半世紀來的最大規模停電），歷史為什麼一再重演？和平電廠雖然是私營公司，但是，以企業做比喻，和平電廠不正類似是台電的衛星工廠嗎？台電以衣食父母之姿，當然有權利也有義務要求和平電廠保持穩定的供電品質，要求的背後，當然也就含括輸電塔的好生維護檢修，否則，需要供電時不來電、電力過剩時才猛供電，把台電當凱子提款機嗎？ 電力管線地下化，今年不做，明年就極可能後悔，這道理台電懂了嗎？台電自己及供電客戶的輸電塔，要作定期且經常性的維護，不是等倒塌了才再重新樹立起來，這未雨綢繆的道理台電懂了嗎？不來電，再多的電廠機組也只是擺著好看而已，這道理台電懂了嗎？吾人痛定思痛，只能喊一句：台電加油了！ （作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）