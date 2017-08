聯合國無異議通過 對北韓祭出極嚴厲制裁

(台灣英文新聞/ 李嘉 綜合外電報導)聯合國安全理事會5日無異議通過決議,對北韓兩度發射洲際彈道飛彈發出嚴厲經濟制裁。

BBC報導,美國駐聯合國大使妮基·哈利(Nikki Haley)在安理會指出,這是對北韓祭出的歷來最大經濟制裁,「提升到一個全新的層次」。

報道指出,新制裁決議鎖定北韓主要收入來源的煤、鐵、鐵礦砂及海產出口等,祭出全面禁止出口措施。

哈利接著表示:「北韓不負責任且魯莽的行為將讓這個政權付出慘痛的代價」。

美國總統川普隨後也發佈推文讚揚安理會通過新制裁。他說:「聯合國安理會剛以15-0通過制裁北韓。中國和俄國和我們站在同一邊。這將會造成非常大的金融衝擊!」

The United Nations Security Council just voted 15-0 to sanction North Korea. China and Russia voted with us. Very big financial impact!