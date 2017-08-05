阻礙中生來台就學　國台辦：正常履行職務

（台灣英文新聞／葉子綺 台北綜合報導）據傳中國地方政府試圖阻礙中國學生赴台留學，今（5）日國台辦間接證實此消息，強調針對中生給予的提醒，是在「正常履行職務」。

《中央社》報導，一名中國學生昨（4）日表示自己在今年獲得國立成功大學的入學通知，然而卻在中國當地的台灣事務處辦理簽證手續時遭到阻撓，以「成大搞台獨，不准去讀」為由，拒絕核發簽證，導致他9月開學將無法赴台就讀。

此外，日前有網友在知名網路論壇「批踢踢實業坊」（PTT）上分享一張中國官方文件照，要求各縣市區教育局轉告各校，告知錄取台灣大專院校的陸生「當前兩岸形勢嚴峻、複雜且敏感」，希望欲前往台灣留學的學生重新考慮。

據《中央社》報導，位於北京、江蘇、湖北、福建的中生都遭到當地政府的刁難。

國台辦發言人馬曉光今受訪時強調，此事是中國地方相關主管部門在當前兩岸關係形勢下，對陸生來台唸書「予以提醒，是在正常履職」，並表示最後是否赴台「仍然由考生和家長自行決定」。

行政院大陸委員會副主任委員兼發言人邱垂正說，陸委會接到消息後深表遺憾。他表示，台灣是多元民主社會，學風自由，兩岸青年學生交流更有助於增進彼此認識，呼籲北京當局勿施壓、干擾或限制學生來台。