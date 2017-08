柯文哲2018競選主軸「進步價值」 期許成為文化倡議者

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)台北市長柯文哲去(2016)年底宣布競選連任,今(5)天出席演講時表示,2018年的競選主軸已確定為「進步價值」,要從政治的領導者,轉變成文化的倡議者。

台北市長柯文哲今天上午出席台灣開放原始碼社群聯合推動的年度研討會時,首度拋出2018年市長選舉主軸「進步價值」,他強調,要從政治上的領導人變成文化的倡議者,而他所提倡比政策更重要的東西就是價值,包含民主、自由、開放、多元。

柯文哲說,市長當久了會見人說人話、見鬼說鬼話,也讓他思考到底要改變什麼樣的政治文化。以前領導8人葉克膜團隊,管理上可用硬實力,說句「你從我面前消失」,就能開除人;但市府8萬人團隊是公務員,受到保障,需改變姿態,用軟實力方式,設法說服對方,因此讓他從政治領導人變成文化倡議者。

柯文哲表示,他已經確定將2018年選舉的主軸稱為「進步價值」,比政策更重要的是民主、自由、開放等價值。以前台灣政治有藍、綠,2014年台北市長選舉勝選時大家都莫名其妙,研究2年後,他才知道那是場「世代戰爭」。

他指出,台灣現在是觀念分裂的社會,分水嶺約為「40歲」也就是「解嚴」前後的世代;但他訪問東南亞發現他國的宗教、政治、文化等分裂更嚴重,台灣則相對有包容等進步價值。

柯文哲也舉例說明開放,他曾決定讓台大醫院的葉克膜裝置SOP公開上網,引來內部擔憂成果外洩,結果確實引起他人參考,卻也變成亞洲區模範,「當大家全抄我的,就變成我是標準、我就是真理。」

又如政治表演「一日雙塔」,就是要讓台灣人相信「We can do something impossible」(我們能做到不可能的事)。

柯文哲說,他要倡議讓市民勇於跨出去,永遠保持最前線,因為不是大的打敗小的、強的打敗弱者,而是大家跟著那個跑最快的,是快的打敗慢的。