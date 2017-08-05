專家：每年將有15萬歐洲人因極端氣候喪生

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）《BBC》報導，15萬人喪生的數字是目前每年因極端氣候死亡人數的50倍之多，其中占最大宗的為熱浪，高達99%的死亡人數是極端炎熱天氣所致，又以南歐最為嚴重。

歐盟執委會聯合研究中心的專家評估，若全球沒有任何行動減少溫室氣體排放，或提出政策改善極端氣候事件的影響，則會產生幾項重大危害：

1. 極端氣候造成的喪生人數將從1981至2010年間的每年3,000人，上升到2071至2100年的每年15萬人。

2. 2100年在歐洲，每三人之中就會有兩人受到氣候災難影響，機率高於現今的二十分之一。

3. 沿岸水災也可能導致死亡人數攀升，從本世紀初的一年6人上升到世紀末的一年233人。

這是科學家針對全球七大最危險極端氣候事件在歐盟28國、瑞士、挪威與冰島所做的分析結果，包括熱浪、寒流、森林大火、乾旱、溪流水災、沿岸洪水和暴風。

研究團隊是根據1981至2010年的天災紀錄推測人類生存的脆弱度，結合這些資訊預測未來氣候變遷走向、人口成長速度與遷移發展。

作者之一Giovanni Forzieri表示，「氣候變遷是對21世紀人類最大的全球威脅之一，它對社會的危害將會與氣候風險越來越有關聯。」

Forzieri補充道，「除非人們能以緊急事件看待全球暖化，並採取適當措施應對，否則到世紀末之前，3億5,000萬歐洲人每年都將曝露在有害的極端氣候中。」

倫敦衛生與熱帶醫學院教授Paul Wilkinson認為，「這項研究結果再次提醒了人類陷於極端氣候危害的事實，以及若持續排放溫室氣體所可能帶來的影響」，「更凸顯了應加速行動減緩溫室效應，以保護人類健康的重要性。」