恣意享受大口撕裂的暢快感 「花園大道」全新美式菜色登場

今年33歲的台北福華大飯店，秉持著提供賓客高品質的服務為使命，陪伴著賓客許多重要的歡聚時刻，而即將全面改名為「花園大道 Park Avenue」（原羅浮宮），概念發想源自公園大道（Park Avenue，舊稱第四大道）是紐約市曼哈頓的一條寬闊的南北向大道，相同的有林蔭大道之美稱的仁愛路是台北市最具規模的原生樟樹生態廊道，沿線的杜鵑花草花植栽呈現彩虹般的季節繽紛感，正因如此「花園大道」之名就此誕生。

這一次提供消費者除了味覺之外的另一層享受。而全新打造的用餐環境，也讓整體的呈現上更為明亮，走進來感覺像是回到家般的自在，大片落地窗透進明亮的光線。賓客悠閒從容的與三五好友談天，無視野角度打破隔間設計並享受綠蔭大道上那寧靜舒適的氛圍而享用著佳餚，窗外映著綠樹飄動的光影，陽光輕柔地從茂密的樹間灑落，即使日正當中，也少了一絲炙熱感，很讓人放鬆。如此也是讓賓客喜愛的特點之一。

主打清新舒適的用餐氛圍佐以主廚特製美式料理，創造料理、美學兼備的全新視野，一起來享受吃肉的快感吧！全新美式料理菜色，包括像是現烤美國帶骨羊腿及紅醬焗烤明蝦或由師傅現切的爐烤美國肋眼牛排和浸潤威士忌風格的美式燒烤豬肋排，經由烘烤手法將肉汁鎖住，肉質口感恰到好處，搭配喜愛的醬汁一同享用，讓味蕾獲得最大滿足，而配著百搭的墨西哥雞肉餅捲裡面包著低卡雞胸肉，健康的彩椒，生菜絲及番茄丁還有極具營養的酪梨，從外到內咬下去充滿異國口感更吃出道地的美式墨西哥傳統風味！這次主廚私房菜更供應多元的美式料理，以美國南方著名的肯瓊（Cajun）式料理風味的碳烤紐奧良鮭魚及紐奧良蟹肉餅外還有推出之後廣受好評的碳烤有機蔬菜、美式轟炸雞以及上班族最愛無負擔的各式主廚特製加州風格沙拉，搭配香濃甜美的夏威夷生魚拌飯（Poke）和美式牛肉小漢堡，現場更提供美式風格及夏威夷風日式燒烤，而日式餐檯供應的每日現流魚獲，週末餐期還有新鮮鮮魚現殺Show，讓你享受滿滿的視覺饗宴。

喜愛甜點的饕客們，花園大道也準備了多元的甜蜜點心、美式派和蛋糕，由日籍甜點總監嘉手納慶一精心挑選，超過20種以上的蛋糕像是紐約起士蛋糕、

檸檬派、波斯頓派、胡桃杏仁派還有美式經典Lemon Lush（檸檬樂斯）、磅蛋糕和馬德蓮等經典款式都深受女性族群和家庭朋友的推薦加上巧緻擺盤裝飾更顯精緻可口及廣受大人小孩喜愛的Haagen dazs冰淇淋還有首推來自雲林晁陽農場Good Mall手工冰淇淋以新鮮水果為基底，無添加香料、香精及防腐劑。嚴選在地食材，專業手工製成，打造健康新概念。

這次希望帶給饕客賓至如歸的感受，輕鬆優雅的享用美食佳餚，以全新角度重新詮釋經典與風味美食的絕妙搭配！無論是解饞輕食、飽餐暢飲、包廂歡聚，必吃大餐、必來打卡都在這兒。花園大道慶開幕，優惠不馬虎，試營運期間(7/13-8/19) 4人同行1人我們來招待，穿著美式牛仔風或球衣服裝即可享有85折優惠，再贈送主廚特製夏日飲品，加入台北福華大飯店LINE好友或臉書打卡評價，即享免一成服務費，20日前現場或上官網預購羅浮宮餐券，將回饋消費者買10送2優惠，買越多越划算！歡迎三五好友揪團一同「饗」樂，我們就是要把最好的都留給您。