白人在哈佛校園將成「弱勢族群」 創校380年來首次

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）自下(9)月開學起，在哈佛校園見到的學生族群將不再以白人為主，這是哈佛創校380年來，首次非白人學生超越白人學生人數。

美媒Quartz報導，根據哈佛最新公佈的數據顯示，今(2017)年九月迎接的新學生當中，將有50.9%的學生來自美國社會的少數族裔，包括印地安人、西班牙與拉美裔、亞裔美籍、非裔美籍和太平洋群島等學生。這數字在去年是47.3%。

各族裔學生的分佈大致為：亞裔美籍有22.2%、非裔美籍14.6%、西班牙與拉美裔11.6%，而印地安人和太平洋群島合計2.5%。

經歷380年後，哈佛校園的學生組成開始產生改變，但這里程碑出現的時機點有些奇妙。

一方面，哈佛管理與行政高層在這幾年試圖重組校園環境與擴大多元性，包括廢除沿襲自奴隸制度的「master」用語，以及開始針對校內歷史悠久的單一性別社團「最後俱樂部」(final clubs)做出懲處，希望能多元化性別與身份參與。

但另一方面，美國大學院校近年來也面臨諸多種族爭議話題，包括來自非裔族群的抗議、亞裔美籍申請者面臨入學歧視的官司，以及上周美國司法部傳出川普將打壓大學實行已久的「平權法案」(affirmative-action)，意即針對種族、性別等考量給予特殊性配額或入學門檻。

平權法案源於1940年代，原意是給予特殊族裔的民眾更加公平的競爭機會，但也被批評為「變相歧視政策」，對那些反平權法案的人而言，新的學生組成對這些古老而極富聲望的美國校園，將會是一大威脅。

根據哈佛的最新數據，2021屆新生(class of 2021)將有2,038位學生，錄取率為5.2%。