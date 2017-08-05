菲律賓通過國立大學免學費  但全國人都受惠嗎？

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）當地時間3日，菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)簽署法案，通過在全國逾百座國立大學將推行免學費政策。

美媒Quartz報導，今(2017)年初菲律賓國會剛通過「大學教育普及法」(暫譯，Universal Access to Quality Tertiary Education Act)，上(7)月送交給總統杜特蒂簽署通過或反對。

儘管杜特蒂的經濟顧問曾提議否決法案，因擔心開支過大、預計每年將花費20億美元，但根據總統府副文官長Menardo Guevarra引述，杜特蒂認為法案帶來的長期效益將大於沉重的預算負荷。

同時菲律賓參議員Franklin Drilon也認為，這項開銷並不如經濟團隊所說的那麼高，可能只有每年4至5億美元的支出。

在杜特蒂簽署法案後，參議員、同時也是參議院教育委員會主席的Francis Chiz Escudero表示，這項法案將會是杜特蒂留下最長久的政績之一；另一位參議員JV Ejercito則稱法案是一項「對國家最珍貴資產、意即人力資源的進一步投資。」

然而，反對者堅持這項法案無法幫助到貧困的菲律賓，因為菲律賓人尚須負擔高等教育的其他財務壓力，如生活費和教材。

根據《CNN》，菲律賓預算部長 Benjamin Diokno對議員說，新法案只會幫到富裕學生，「只有12%窮人會進入國立大學就讀，只有12%，所以如果有免學費優惠，只補貼到家境富裕的學生。」

有些批評者也引用英國蘇格蘭的案例加以反駁。英國在1998年之前一直實施全國大學免學費政策，學生還可另外獲得政府補貼生活費，這對當時只有1%至2%的大學就學率來說，一切都還運作得當。

但當就學率攀升到30%，大學就必須開始收取部分學費以支持開銷，一開始只是幾千英鎊，到現在英國大學的收費已高達9千英鎊，甚至高於許多美國公立大學學費。

然而，蘇格蘭政府卻持續維持免學費政策，只要是蘇格蘭和歐盟學生都不需繳交學費。但愛丁堡大學的教授Lucy Hunter Blackburn估計，儘管免學費，學生仍須自行負擔生活費，但免學費政策導致其他政府補貼措施減少，經濟困難的學生必須背負更沉重的生活貸款；反而是家境富裕的學生，因為住在家裡、無須負擔生活開銷，又能在免學費政策上獲得一大筆優惠，而那些需要住得離學校近一點的貧困學生就得背負更多財務壓力。

無論如何，通過這項法案可望繼續拉抬杜特蒂的支持率，儘管去年六月杜特蒂上任後，國內與國際抨擊他在反毒政策的強制措施，但他在民意上仍擁有高支持度。