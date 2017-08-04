英女王長壽的秘訣竟然是小酌？

(台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導)英國女王伊莉莎白二世，已經高齡90歲了，但身體健康和精神狀況都相當良好，外界十分好奇女王長壽的秘訣是什麼？根據英國《獨立報》報導，女王每日生活作息和飲食都相當規律外，也有小酌的習慣，但絕對不空腹飲酒。

英女王每天都會飲用四種含酒精飲料，包含午餐前的琴酒和杜本內，再搭配上檸檬和冰塊，午餐會搭配葡萄酒，每天晚上則會飲用馬丁尼和香檳，她從沒因年紀或身體狀況而降低飲酒量，但女王堅守不空腹喝酒的原則。

每天一早女王會先喝點茶再搭配比司吉，然後再吃些水果和穀物，女王最愛的穀物牌子是香脆麥米片（Special K），有時候會換換口味改吃炒蛋配煙燻鮭魚。中餐時女王不吃澱粉，會吃低碳水化合物的食物。

中餐後一定會吃些巧克力，皇室御用廚師Darren McGrady形容女王是個嗜食巧克力者，另外女王也愛吃羽衣甘藍和藜麥。最喜愛的甜點是以巧克力為基底的甜派，結合上奶油派皮、巧克力奶油和巧克力。

一人用餐時，她大都吃烤比目魚搭配蔬菜，再加上水果或布丁。女王的飲食相當規律，但又勇於嘗試新事物。晚餐時嚴禁食用大蒜，嚴格來說，其實整個皇宮都禁止食用大蒜。

於歡慶女王登基60周年時，《獨立報》揭露了女王諸多神秘的面紗，例如：她是英國排名第257位的富翁（身家差不多3憶英鎊）。60年的任期內以公務身分出訪261次，共116個國家；60年內英國共建造了129座女王肖像。

另外，威廉王子曾透露女王一個不為人知的祕密，她是阿里（Ａli G）的忠實粉絲，每次觀看表演時都被逗得哈哈大笑。阿里是英國喜劇鬼才薩夏拜倫柯恩（Sacha Baron Cohen）所飾演的分身。