美國女子簡訊鼓勵男友自殺  依過失致死罪判刑2年半

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）日前美國麻州一名女子Michelle Carter以簡訊鼓勵男友自殺的案件，美國時間3日判刑確定，Carter被依過失致死罪處以2年半刑期。

美媒Quartz報導，2014年7月，美國麻薩諸塞州一名18歲男子Roy被發現陳屍在停車場的卡車中，因一氧化碳中毒身亡，當時的17歲女友Carter曾發出數百封簡訊鼓勵他執行計畫已久的自殺行動，而在今(2017)年六月接受少年法院審判。

當時Roy曾在卡車中傳簡訊給Carter，說「他很害怕」，但Carter卻是傳訊息叫他走回車上，類似的簡訊在在鼓勵他「停好你的車，然後待在車子裡大概20分鐘，就能成功(自殺)了。」

檢察官指控，在悲劇發生的前後，從Carter傳給朋友的上千封訊息裡可以看出，她將自己擺在這次事件的中心，並不斷責怪自己為何沒有阻止他。檢察官認為Carter試圖利用「操縱Roy之死」這件事，在朋友圈引起同情和吸引注意力，並作為玩弄生死遊戲的抵押品。

但Carter的辯護律師反駁，Carter與Roy一樣都有心理方面疾病，Roy在這之前曾自殺四次，Carter也有多次割腕經驗，並患有厭食症。辯護律師認為應該以自殺、而非殺人案件看待。

這起案件其實早已引起許多爭議。法官先前認為Carter是替Roy製造出危險環境的人，有義務通報警方並加以阻止，但她卻沒這麼做，恐面臨二十年以上刑期。

辯護律師則認為，將Roy置於死地的並不是Carter，Roy早就想要自殺，Carter因此沒有救他的義務，若不是他將自己關在卡車內排放毒氣，Carter根本不需要有任何行動。

麻州法律並未要求民眾有向警局呈報他人自殺意圖、拯救自殺者的義務，也沒有法律禁止鼓勵他人自殺，因此這起案件的判決可能將替麻州法律立下一個新的先例，意即「對他人所說的話或簡訊可能成為入獄原因」，但這也使部分法官擔憂憲法保障的言論自由權利恐因此受到阻礙。