台電雇員招考傳舞弊  非國家考試無法強制作為

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台電雇員招考7月15日在高雄三信家商試場傳出考生涉舞弊案，高雄市警方配合查緝，但因非考試法所規範考試，警方無法源執行強制作為，這些法律漏洞反映了近十年來多起國營事業招考舞弊案的原因之一。

今年7月15日台電雇員招考在高雄三信家商試場傳出考生涉嫌舞弊，當天有民眾認出曾涉及其他考試舞弊的集團首腦陳文棋，出現在高雄某考場，同時和幾名考生有接觸，行跡可疑。

警方獲報後到場掌握5、6名疑似涉案考生，也發現攜帶手機和耳機，但無法證實用於犯案工具，也無法源依據，因此只當場登錄相關人員資料後放行。

高雄市警察局刑警大隊偵二隊隊長陳永豐受訪表示，這是台電公司的招考人員考試，與一般企業的內部升等考試一樣，非國家考試，也不是依考試法舉行，屬於考試法的模糊地帶和法規盲點，無法對相關人員進行強制作為。

陳永豐強調，警方當場登錄相關人員資料後放行，但都有進行監控等相關作為，相關案情已提供高雄市政府法制局解釋法規，一旦有解釋法規出來或台電公司提告，就可立即傳喚涉案人員到案說明和處置。

據報載，涉案主導人為陳進福和陳文琪兄弟，過去該集團曾涉嫌參與大學指考、台銀檢券員考試、中鋼、中華電信等考試舞弊案，提供涉案考生舞弊器材及收費，已是累犯。

高雄地檢署襄閱主任檢察官王啟明說，非國家考試難以考試法論罪，如果涉嫌影響電信網路使用或偽造准考證等手法，才能追究論處。

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