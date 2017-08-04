威州眾院審獎勵鴻海案 最快8月中通過

台灣鴻海集團將在美國威斯康辛州投資設廠，州議會今天就30億美元稅務獎勵法案召開聽證會，鴻海董事長郭台銘以聲明重申承諾，而州眾議院最快可能8月中通過此案。

美聯社報導，州眾議院的委員會展開聽證會時，委員會主席奈隆眾議員（Adam Neylon）宣讀郭台銘的聲明。他向州議員重申，鴻海計畫在威斯康辛州投資100億美元興建大型面板廠，最終將雇用1萬3000名員工。

郭董指出，這項投資計畫將「改造美國電子業」。

州議員處理這項法案的速度很快，提出後僅6天就舉行聽證會。

州眾議院的就業與經濟委員會計畫於8日表決這項獎勵法案，然後送交院會處理，共和黨控制的眾議院最快可能於14日通過此案。此案也須獲得同樣由共和黨控制的州參議院批准，但共和黨參議員表示，他們希望先通過威斯康辛州已經晚了一個月的預算案。

這座面板廠能否順利興建，端視州議會是否通過減稅法案。鴻海曾表示，希望這座工廠能在2020年啟用，初期將有3000員工。

在今天的聽證會中，民主黨議員持批評態度，反對在對這項法案作詳細分析前進行表決，眾議員史徒克（Amanda Stuck）甚至質疑說：「我們為何要被勒贖30億美元？」不過，民主黨沒有足夠票數封殺此案。



威斯康辛州經濟發展局長霍根（Mark Hogan）則說，威州必須通過這項法案，才能和也想爭取鴻海投資的其他各州競爭。州長華克（Scott Walker）的助理奈澤爾（Scott Neitzel）也說：「我們不能錯失這個機會。」

霍根表示，鴻海選擇的設廠地點很快就會公布，可能在兩周內。至於員工的基本薪資是每小時20美元，平均年薪將近5萬4000美元（台幣約162萬元）。