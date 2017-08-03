暢銷房車Ford Focus超低頭款一萬元輕鬆開回家

暑假旅遊季正熱，為讓更多消費者輕鬆出發，即日起至2017年8月21日止，特別推出Ford Focus 1.6L汽油時尚型一萬元超低頭款輕鬆開回家，再享分期零利率優惠。Ford Focus自上市以來，即以全面的安全防護、時尚動感的外型及靈敏的操控性能，深受年輕族群的青睞。Ford Focus車身結構以超高剛性車室設計、GOR車頭塑鋼橫樑、超高強度硼鋼、四門防撞斜列超高強度鋼樑、前保桿超高強度防撞鋼樑、可潰縮式方向機柱與踏板佈局，並標配10大主被動安全科技，其中包含EPAS電子式動力轉向輔助系統、TVC扭力分配控制系統及ETS主動式車身動態強化系統，讓駕駛者在享受駕馭樂趣的同時，亦能備感安心。

Ford多項購車優惠專案好評如潮，本月破例延長，即日起至2017年8月21日止購買旗艦休旅Ford Kuga即享最高價值12萬元之優惠；Ford EcoSport 舊換新NT$ 57.9 萬起(恕不與其他優惠並用)；Ford Fiesta享購車60萬0利率，6年安心保固，以及2萬元配件金。

優惠期間，凡符合政府汰舊換新補助條件的車主，可享「免等待購車專案」，5萬元補助立即折抵；Ford車主舊換新(Focus/Fiesta/Kuga/EcoSport)，還可以活利點數3000點兌換「多功能行車安全偵測系統接收器」，價值NT$ 5,500元。

即日起蒞臨全台Ford展示中心賞車試駕即贈Ford Kuga模型車，數量有限，送完為止。